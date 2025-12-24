Войти
Пакистанская компания PAC завершила передачу ВВС Турции 52 УТС MFI-395 "Супер Мушшак"

УТС MFI-395 Super Mushshak
УТС MFI-395 Super Mushshak.
Источник изображения: wikipedia.org

ЦАМТО, 23 декабря. Компания Pakistan Aeronautical Complex (PAC) завершила поставку 52 учебно-тренировочных самолетов MFI-395 "Супер Мушшак", заказанных Турцией в 2016 году в ходе выставки IDEAS Defence Fair в Карачи.

Как отмечает Scramble Magazine, несмотря на длительные задержки один из наиболее значимых проектов в сфере оборонно-промышленного сотрудничества между Пакистаном и Турцией в области военной авиации был выполнен.

Основная часть парка MFI-395 "Супер Мушшак" в настоящее время эксплуатируется 123-й эскадрильей ВВС Турции на авиабазе Измир-Чигли. Дополнительные самолеты закреплены за 126-й эскадрильей ВВС Турции, базирующейся в Стамбуле (аэропорты Ататюрк и Ялова).

Ввод в эксплуатацию MFI-395, вероятно, ознаменует конец жизненного цикла самолетов T-41D Военно-воздушной академии Турции и SF260D из состава 123-й эскадрильи ВВС Турции. Однако эта информация еще не подтверждена.

Как ране сообщал ЦАМТО, в октябре 2013 года Секретариат оборонной промышленности МО Турции опубликовал запрос о предложениях на поставку ВВС Турции до 52 УТС основной подготовки, предназначенных для замены устаревших T-41D и SF-260D. РАС в числе других компаний подала свое предложение о поставке УТС "Супер Мушшак". В августе 2016 года Исполнительный комитет оборонной промышленности Турции выбрал PAC победителем конкурса и поручил провести с ней переговоры о закупке самолетов.

В ноябре 2016 года в ходе прошедшей в Карачи международной выставки IDEAS (International Defence Exhibition and Seminar) представители РАС и турецкого правительства подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу покупки УТС.

Официальный контракт на продажу ВВС Турции 52 учебно-тренировочных самолетов "Супер Мушшак" Секретариат оборонной промышленности МО Турции заключил с Pakistan Aeronautical Complex 10 мая 2017 года в Стамбуле в ходе выставки IDEF-2017. Хотя стоимость контракта не раскрывалась, по данным СМИ, стоимость одного самолета может составить около 2 млн. долл. Предполагалось, что поставки УТС начнутся в 2020 году, но реализация программы затянулась. В итоге первые три самолета были поставлены только в ноябре 2022 года. Церемония приемки состоялась на авиабазе "Ялова" после завершения приемочных испытаний, проведенных турецкой компанией Turkish Aerospace (TUSAS) 11 ноября 2022 года.

  • В новости упоминаются
Страны
Пакистан
Турция
Продукция
Super Mushshak
Компании
PAC
TAI
Проекты
2020-й год
