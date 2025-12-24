"Тень": ВСУ пытаются обойти российские системы РЭБ, используя БПЛА малого радиуса

Вооруженные силы Украины также применяют тактику "дронов-ждунов", когда малогабаритные беспилотники заранее доставляются в район поражения цели и активируют позднее, отметили эксперты компании - разработчике российского детектора дронов

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. ВСУ на красноармейском и гуляйпольском направлениях активизировали использование беспилотников малого радиуса действия и попеременное переключение рабочих частот для обхода российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили ТАСС в компании - разработчике российского детектора дронов "Тень".

"Противник действительно пытается сместить акцент в сторону БПЛА малого радиуса действия, и это не случайная тенденция, а осознанная адаптация к условиям радиоэлектронного противоборства в зоне СВО. На ряде участков фронта, в частности, на красноармейском направлении и на запорожском участке в районе Гуляйполя, противник уже некоторое время тестирует и частично применяет ППРЧ - попеременное переключение рабочих частот", - сказали в компании.

Отмечается, что такие шаги - попытка противника усложнить работу средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, сократить время уверенной детекции и повысить живучесть канала управления. "Однако ППРЧ не является панацеей: при комплексном подходе к мониторингу эфира и анализу аномальной активности такие дроны все равно фиксируются, особенно при работе не по одной частоте, а по спектру", - добавили эксперты.

ВСУ также применяют тактику "дронов-ждунов", когда малогабаритные беспилотники заранее доставляются в район поражения цели и активируют позднее. Такие дроны могут быть практически в любом месте, например в лесопосадке или на инфраструктурном объекте.

"Активация происходит позднее, по команде оператора или по событию, что резко снижает их радиоизлучение в пассивной фазе и затрудняет обнаружение классическими средствами. Фактически, это элемент разведывательно-ударного контура с отложенным применением. В совокупности эти факторы говорят о том, что противник делает ставку не на дальность, а на массовость, скрытность и тактическую гибкость БПЛА", - отметили разработчики.

В этих условиях важна ранняя детекция по совокупности признаков, включая анализ спектра, выявление кратковременных включений, сетевую корреляцию и интеграцию с другими средствами наблюдения. "Именно системный подход, а не борьба с отдельным типом дронов, сегодня является определяющим фактором эффективности противодействия БПЛА", - заключили в компании.