Войти
ТАСС

"Тень": ВСУ пытаются обойти российские системы РЭБ, используя БПЛА малого радиуса

451
0
0
Обезвреженный дрон ВСУ
Обезвреженный дрон ВСУ.
Источник изображения: © Фото : штаб обороны ДНР

Вооруженные силы Украины также применяют тактику "дронов-ждунов", когда малогабаритные беспилотники заранее доставляются в район поражения цели и активируют позднее, отметили эксперты компании - разработчике российского детектора дронов

ДОНЕЦК, 23 декабря. /ТАСС/. ВСУ на красноармейском и гуляйпольском направлениях активизировали использование беспилотников малого радиуса действия и попеременное переключение рабочих частот для обхода российских систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ), сообщили ТАСС в компании - разработчике российского детектора дронов "Тень".

"Противник действительно пытается сместить акцент в сторону БПЛА малого радиуса действия, и это не случайная тенденция, а осознанная адаптация к условиям радиоэлектронного противоборства в зоне СВО. На ряде участков фронта, в частности, на красноармейском направлении и на запорожском участке в районе Гуляйполя, противник уже некоторое время тестирует и частично применяет ППРЧ - попеременное переключение рабочих частот", - сказали в компании.

Отмечается, что такие шаги - попытка противника усложнить работу средств радиоразведки и радиоэлектронного подавления, сократить время уверенной детекции и повысить живучесть канала управления. "Однако ППРЧ не является панацеей: при комплексном подходе к мониторингу эфира и анализу аномальной активности такие дроны все равно фиксируются, особенно при работе не по одной частоте, а по спектру", - добавили эксперты.

ВСУ также применяют тактику "дронов-ждунов", когда малогабаритные беспилотники заранее доставляются в район поражения цели и активируют позднее. Такие дроны могут быть практически в любом месте, например в лесопосадке или на инфраструктурном объекте.

"Активация происходит позднее, по команде оператора или по событию, что резко снижает их радиоизлучение в пассивной фазе и затрудняет обнаружение классическими средствами. Фактически, это элемент разведывательно-ударного контура с отложенным применением. В совокупности эти факторы говорят о том, что противник делает ставку не на дальность, а на массовость, скрытность и тактическую гибкость БПЛА", - отметили разработчики.

В этих условиях важна ранняя детекция по совокупности признаков, включая анализ спектра, выявление кратковременных включений, сетевую корреляцию и интеграцию с другими средствами наблюдения. "Именно системный подход, а не борьба с отдельным типом дронов, сегодня является определяющим фактором эффективности противодействия БПЛА", - заключили в компании. 

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Украина
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 12:06
  • 12431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза