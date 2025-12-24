Антитурецкий союз: Израиль, Кипр и Греция расширяют военное сотрудничество

Источник изображения: topwar.ru

В ходе сегодняшнего саммита Израиля, Греции и Кипра, который проходит в Иерусалиме, была достигнута договоренность, которая носит откровенно антитурецкий характер. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, глава кабмина Греции Кириакос Мицотакис и президент Республики Кипр Никос Христодулидис достигли соглашения о расширении военного сотрудничества.

При этом не скрывается, что направлено оно именно против Анкары. На совместной пресс-конференции Нетаньяху заявил, что три страны договорились развивать кооперацию в сфере общей обороны. Недвусмысленно намекая на противостояние региональным амбициям турецкого руководства, израильский премьер заявил:

Тем, кто фантазирует о создании империй и контроле над нашими странами, я говорю: забудьте об этом. Этого не произойдет. Мы полны решимости и способны защитить себя, и наше сотрудничество укрепляет эти возможности. Вместе мы, демократии Восточного Средиземноморья, будем способствовать безопасности, процветанию и свободе.

Эксперты, комментируя соглашение трех государств, отмечают, что с тех пор как турки получили базы в Ливии, почти всё Восточное Средиземноморье оказалось под их контролем. Израиль в этом альянсе — это разведка, авиация и оружие. Греция — флот и острова, которые дают отличные передовые позиции. На них уже развертываются израильские РСЗО PULS и системы ПВО. Кипр — опорный плацдарм всей этой оборонной конструкции.

Источник изображения: topwar.ru

Главной ареной противостояния в регионе, после свержения режима Асада, становится Сирия. Турки, израильтяне, американцы, европейцы и Россия стремятся получить как минимум контроль над некоторыми частями этой страны. Пока что новые сирийские власти буквально подыгрывают всем, но при этом не забывают и о своих интересах. Оказывается, исламисты могут быть и весьма прагматичными политиками.

При этом в силу религиозной близости Сирия более дружит именно с Турцией. Израильтянам, а также Греции и Кипру, приходится считаться с этой потенциально нешуточной угрозой. В свою очередь, Израиль в Сирии делает ставку на недружественные Турции религиозно-этнические силы и поддержку Вашингтона, который давно не в ладах с Анкарой.

Есть в этой антитурецкой борьбе и экономическая составляющая. Три названные государства не намерены отказываться от реализации проекта строительства Восточно-Средиземноморского газопровода (EastMed), который будет транспортировать природный газ с морских месторождений в Грецию, а также, в сочетании с трубопроводами Poseidon и IGB, в Италию и другие европейские страны.

Пока что его строительство, ранее поддержанное ЕС и США, остается в планах. Но в случае реализации проекта, он станет конкурентом «Турецкому потоку», который является сейчас основной артерией поставок газа в Европу из Азербайджана и России через Турцию. В январе 2020 года в Афинах представители Греции, Кипра и Израиля подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода EastMed, но пока что проект остается на бумаге.