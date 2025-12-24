Войти
В России собрались использовать для перевозки пассажиров дирижабли

Дирижабль
Дирижабль.
Источник изображения: Arthur Palmer / Shutterstock / Fotodom

В список перспективных технологий транспорта до 2035 года в РФ вошли дирижабли

Одной из перспективных транспортных технологий в России, которая может использоваться для перевозки грузов и пассажиров, стали дирижабли. Об этом говорится в концепции научно-технологического развития транспорта до 2035 года, утвержденной правительством.

Также в список технологий для полетов вошли гражданские сверхзвуковые самолеты, воздушные суда с вертикальным взлетом и посадкой, конвертопланы, экранопланы и средства аэромобильности. На земле чиновники видят перспективы в высокоскоростном железнодорожном транспорте, электромобилях и технологии магнитной левитации.

Дирижабли в мире активно эксплуатировали в первой половине XX века. В том числе их строительством занимались в СССР, но после катастроф 1930-х годов развитие отрасли остановилось, и массово аэростаты не используют. В 1964 году советские власти призвали дирижаблестроение нецелесообразным, и с тех пор финансирование отрасли, несмотря на призывы энтузиастов, не получала.

Премьер-министр Михаил Мишустин, комментируя принятый документ, подчеркнул, что одной из его целей является переход к централизованной модели управления научными исследованиями, чтобы ученые концентрировались на выполнении поставленных перед ними сложных задач. По мнению главы правительства, такие действия помогут развитию «конкурентоспособных услуг, основанных на неординарных инженерных принципах».

Основной проблемой дирижаблей, помимо низкой скорости и сложной управляемости, остается необходимость создания и эксплуатации дорогостоящей наземной инфраструктуры.

В июне 2015 года российская компания обещала построить дирижабль для Минобороны до конца 2018 года. Далее срок был перенесен на 2020 год. Авторы проекта утверждали, что разработка окажется самой передовой в мире даже в среднесрочной перспективе, однако к настоящему времени проект так и не был реализован.

