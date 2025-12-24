Войти
Боевую работу САУ «Мальва» по уничтожению целей ВСУ показали на видео

442
0
+1

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Подразделения группировки войск "Запад" продолжают громить формирований киевского режима в Купянском районе (Харьковская область). Об этом сообщает Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Артиллеристы группировки войск "Запад" круглосуточно уничтожают врага в зоне проведения СВО. Они поддерживают действия штурмовых и мотострелковых подразделений, не давая ВСУ перебрасывать резервы.

Расчеты САУ уничтожают опорные пункты, артбатареи, вооружение и военную технику ВСУ. Наносят удары туда, где враг и вовсе не ожидает.


Видео: Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации


Работать артиллеристам приходится в сложных условиях. Часто над головами летают снаряды и вражеские беспилотники, или идет минометный обстрел.

Военнослужащие 27-й отдельной мотострелковой бригады группировки войск "Запад" нанесли удар из новейшей самоходной артиллерийской установки "Мальва", полностью уничтожив скрытый укрепленный опорный пункт с живой силой ВСУ в зоне проведения специальной военной операции в Харьковской области.

Обнаружив и получив точные координаты замаскированной цели, артиллеристы оперативно развернули комплекс и приступили к выполнению боевой задачи. Мощным и точным огнем, применяя управляемые артиллерийские снаряды, расчет накрыл укрепленную позицию противника, укрывавшуюся в глубине лесного массива. В результате удара объект инфраструктуры, использовавшийся для управления и снабжения, был полностью разрушен.

После успешного выполнения огневой задачи расчет "Мальвы" оперативно сменил огневую позицию, обеспечив собственную безопасность от возможного ответного огня.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
