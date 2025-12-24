На Западе рассказали о превосходстве Су-57

MWM: Су-57 превосходит западные самолеты по маневренности и дальности

Российский истребитель пятого поколения Су-57 превосходит западные самолеты по ряду летных характеристик. Об этом рассказало издание Military Watch Magazine (MWM).

«Су-57 по своим летно-техническим характеристикам остается мировым лидером, обладая значительно большей дальностью полета, чем любой западный истребитель, и особенно высокой степенью маневренности», — говорится в материале.

Автор отметил, что сверхманевренность Су-57 ранее продемонстрировали на авиашоу в Дубае. Самолет выполнял различные пилотажные фигуры, несмотря на полный комплект вооружения. В публикации допустили, что новый двигатель «изделие 177» повысит скорость и маневренные характеристики Су-57.

Ранее генеральный конструктор — директор ОКБ имени Архипа Люльки Евгений Марчуков сообщил, что первый полет Су-57 с «изделием 177» ознаменовал начало летных испытаний. Двигатель с тягой на форсаже 16 тысяч килограмм-сил отличается сниженным расходом топлива и увеличенным ресурсом.