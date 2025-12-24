Войти
В Японском море испытывают построенные на АСЗ судно и корабль

В Японском море проводятся ходовые испытания одновременно двух заказов, построенных на Амурском судостроительном заводе. Как сообщили в пресс-службе предприятия, речь идет о малом ракетном корабле "Ржев" проекта 22800 (шифр "Каракурт") и многофункциональном судне-спасателе "Керченский пролив" проекта MPSV06.

Представители верфи уточнили, что судно и корабль сменяют друг друга у причальной стенки. От успешного прохождения испытаний зависит срок сдачи заказов.

Спасательное судно "Керченский пролив"

ОСК


Напомним, что в октябре 2024 года "Керченский пролив" перевели с Амурского судостроительного завода во Владивосток – на внешнюю сдаточную базу предприятия.

Многофункциональное аварийно-спасательное судно проекта MPSV06 имеет длину 86 метров, ширина – 19 метров, скорость – 15 узлов. Судно не ограничено районами плавания, может работать по трассам Северного морского пути. Предназначение "спасателя": патрулирование, аварийно-спасательное дежурство в районах судоходства, рыбного промысла, морских нефтяных и газовых промыслов, обслуживание транспортных операций в портах, а также поиск и оказание помощи терпящим бедствие судам с эвакуацией и размещением людей, оказанием им медицинской помощи.

МРК "Ржев" прибывает во Владивосток

АСЗ


Минобороны заказало у Амурского судостроительного завода поставку четырех МРК проекта 22800. Первые два корабля, "Ржев" и "Удомля", заложили в июле 2019 года. В сентябре 2023 года их спустили на воду. В октябре 2024 года "Ржев" прибыл во Владивосток на внешнюю сдаточную базу предприятия.

Длина МРК проекта 22800 – 60 метров, ширина – 10 метров, осадка – 4 метра. Максимальная скорость хода – 30 узлов, дальность плавания – 2500 миль, автономность – 15 суток. Базовое вооружение "Каракурта" – модернизированная 76,2-мм артустановка АК-176МА, два зенитных арткомплекса АК-630М и ударный ракетный комплекс "Калибр-НК". Позднее АК-630М заменили на ЗРАК "Панцирь-М".

