Неожиданный рывок: шведские Gripen оснастят ракетами Taurus раньше срока

435
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Шведские ВВС решили ускорить установку дальнобойных крылатых ракет Taurus KEPD-350 на истребители JAS 39 Gripen C/D. Об этом рассказал командующий военно-воздушными силами страны генерал-майор Йонас Викман.

То, что раньше планировали делать спокойно и без спешки, теперь хотят реализовать быстрее. Насколько быстрее – вопрос открытый. Конкретных дат Викман не назвал, сославшись на «чувствительность» темы.

Ранее, согласно официальным документам, первая боевая готовность Taurus на борту Gripen ожидалась к 2028 году. Работы идут вместе с Агентством оборонных материалов Швеции.

Сама ракета Taurus KEPD-350 – оружие далеко не новое. Ее разработала германо-шведская компания Taurus Systems GmbH. Назначение: поражение хорошо защищенных и заглубленных целей.

Викман считает, что для шведских ВВС это серьезный поворот. Раньше у страны попросту не было полноценного инструмента для глубоких ударов по объектам в тылу противника. Теперь такая возможность может появиться.

Российские военные эксперты ранее заявляли, что системы ПВО Бук-М2, Бук-М3 и С-300В4 способны обнаруживать и поражать ракеты Taurus.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Швеция
Продукция
Gripen NG
Бук-M3
Бук-М2
С-300
С-300В
