На Украине объявили о создании «непробиваемых» колес для военной техники

Источник изображения: topwar.ru

Украинская компания Qirim Tech заявила о разработке непробиваемых колес для военной и специальной техники – секционных и полностью бескамерных. Это очередная попытка решить одну из самых серьезных проблем на войне: когда машина вроде цела, а ехать уже не может из-за пробитой шины.

В Qirim Tech говорят прямо: никакого воздуха внутри. Колеса сделаны из сырой вулканизированной резины и принципиально отличаются от привычных воздушных шин. Идея простая – нечему прокалываться, значит, проколов и не будет. По задумке разработчиков, техника с такими колесами должна оставаться на ходу даже под осколками и огнем стрелкового оружия.

Отдельный акцент на проходимости. Разработчики уверяют, что их решение нормально показывает себя и в песке, и в грязи, и на камнях, и на вспаханных полях. Конструкция модульная: секции можно менять, подбирать под конкретные условия и под конкретную машину.

По спектру применения компания размахнулась широко. Речь идет и о наземных роботизированных платформах, и об армейских автомобилях вроде Humvee, и о бронетранспортерах. В Qirim Tech заявляют, что готовы делать колеса разных размеров под запрос заказчика.

Сейчас проект находится в стадии испытаний прототипа. То есть это еще не готовый продукт, а рабочий образец, который нагружают и проверяют на выживаемость. Компания этого не скрывает и прямо говорит о поиске инвесторов для доводки идеи и запуска серийного производства.