Войти
ЦАМТО

Австралия завершила поставку танков M1A1 "Абрамс" ВС Украины

421
0
0
Танки M1A1 SA Abrams на службе в австралийской армии
Танки M1A1 SA Abrams на службе в австралийской армии.
Источник изображения: министерство обороны Австралии

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Австралии 19 декабря объявило о завершении поставок Вооруженным силам Украины 49 основных боевых танков M1A1 "Абрамс".

Поставка техники, стоимость которой оценивается в 245 млн. австр. долл. осуществлялась по запросу властей Украины в рамках оказываемой военной помощи на сумму более 1,5 млрд. австр. долл. При этом общая предоставленная Австралией Украине с начала конфликта помощь оценивается в 1,7 млрд. австр. долл.

Большая часть танков была доставлена на Украину в июле и в настоящее время уже используется в боевых действиях. Последняя партия ОБТ была передана всего несколько дней назад.

Доставка выполнена на борту грузового судна, совершившего 55-дневный переход в Европу. После прибытия техника прошла обслуживание силами австралийских специалистов.

Поставка последнего танка M1A1 состоялась после того, как правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 95 млн. австрал. долл., включая 43 млн. австрал. долл. на материальные средства и оборудование, в т.ч. тактические РЛС, боеприпасы и инженерно-техническое оборудование, а также 2 млн. австрал. долл. в рамках Коалиции по развитию БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Министерство обороны Австралии объявило о принятии правительством страны в рамках поддержки Украины решения передать ВСУ 49 снятых с вооружения танков M1A1 "Абрамс".

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой официально уведомил главу военного ведомства Украины о передаче техники в ходе встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17-18 октября 2024 года.

Поставки ОБТ начались в июле 2025 года. Власти Австралии рассчитывают, что танки "Абрамс" повысят мобильность и огневую мощь ВС Украины, а также дополнят технику, поставленную в состав танковых бригад ВСУ другими странами-партнерами.

В составе ВС Австралии состоявшие на вооружении ОБТ M1A1 "Абрамс" заменяются более современными M1A2. Командование Сухопутных войск Австралии получило первый ОБТ M1A2 SEPv3 в сентябре 2024 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Украина
Продукция
M1 Abrams
Проекты
NATO
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 24.12 12:06
  • 12431
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 24.12 09:48
  • 2
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 24.12 08:07
  • 0
Комментарий к "Как улучшит Су-57 загадочное «изделие 177»"
  • 24.12 03:08
  • 0
Комментарий к "Путин не сдается, и Россия стремится к полной победе (The National Interest, США)"
  • 24.12 01:41
  • 0
Комментарий к "Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии"
  • 24.12 00:04
  • 0
Комментарий к ""Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)"
  • 23.12 21:38
  • 0
Комментарий к "Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях"
  • 23.12 15:24
  • 1
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза