Австралия завершила поставку танков M1A1 "Абрамс" ВС Украины

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Австралии 19 декабря объявило о завершении поставок Вооруженным силам Украины 49 основных боевых танков M1A1 "Абрамс".

Поставка техники, стоимость которой оценивается в 245 млн. австр. долл. осуществлялась по запросу властей Украины в рамках оказываемой военной помощи на сумму более 1,5 млрд. австр. долл. При этом общая предоставленная Австралией Украине с начала конфликта помощь оценивается в 1,7 млрд. австр. долл.

Большая часть танков была доставлена на Украину в июле и в настоящее время уже используется в боевых действиях. Последняя партия ОБТ была передана всего несколько дней назад.

Доставка выполнена на борту грузового судна, совершившего 55-дневный переход в Европу. После прибытия техника прошла обслуживание силами австралийских специалистов.

Поставка последнего танка M1A1 состоялась после того, как правительство Австралии объявило о новом пакете военной помощи Украине на сумму 95 млн. австрал. долл., включая 43 млн. австрал. долл. на материальные средства и оборудование, в т.ч. тактические РЛС, боеприпасы и инженерно-техническое оборудование, а также 2 млн. австрал. долл. в рамках Коалиции по развитию БЛА.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2024 года Министерство обороны Австралии объявило о принятии правительством страны в рамках поддержки Украины решения передать ВСУ 49 снятых с вооружения танков M1A1 "Абрамс".

Министр оборонной промышленности Австралии Пэт Конрой официально уведомил главу военного ведомства Украины о передаче техники в ходе встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе 17-18 октября 2024 года.

Поставки ОБТ начались в июле 2025 года. Власти Австралии рассчитывают, что танки "Абрамс" повысят мобильность и огневую мощь ВС Украины, а также дополнят технику, поставленную в состав танковых бригад ВСУ другими странами-партнерами.

В составе ВС Австралии состоявшие на вооружении ОБТ M1A1 "Абрамс" заменяются более современными M1A2. Командование Сухопутных войск Австралии получило первый ОБТ M1A2 SEPv3 в сентябре 2024 года.