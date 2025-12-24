Минобороны хочет получить право на психологический мониторинг военных

МО РФ может начать выявлять военных с риском развития отклонений в поведении

МОСКВА, 23 дек - РИА Новости. Минобороны России хочет получить полномочия по выявлению психологических факторов риска развития отклонений в поведении военнослужащих, следует из проекта указа, подготовленного ведомством и опубликованного на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Проектом указа предусматривается возложение на министерство обороны Российской Федерации полномочия по установлению порядка выявления военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации, имеющих психологические факторы риска развития отклонений в поведении, и организации работы с ними, что позволит издать соответствующий приказ министра обороны Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке к проекту указа.

Для того, чтобы наделить Минобороны такими полномочиями, потребуется внести изменения в положение о министерстве обороны Российской Федерации, утвержденное указом президента Российской Федерации №1082 от 16 августа 2004 года.