Минобороны рассказало о модернизированных самолетах дальней авиации

Фото: Сергей Вишневский / Коммерсантъ
МО: Дальняя авиация ВКС России получает ракетоносцы с повышенной точностью

Парк ракетоносцев дальней авиации Воздушно-космических сил (ВКС) России пополняют модернизированные самолеты с современным бортовым оборудованием. Об этом рассказало Министерство обороны (МО) России.

«Командование Дальней авиации продолжает получать модернизированные самолеты. На них установлено современное цифровое оборудование, что повысило точность применения вооружений, надежность техники и расширило возможности контроля за ее состоянием в полете», — говорится в сообщении.

Дальняя авиация — это ключевой компонент стратегических ядерных сил России. Кроме того, ракетоносцы Ту-95МС и Ту-160 активно применяют в ходе специальной военной операции.

В октябре журнал The National Interest писал, что стратегические ракетоносцы Т-95МС и Ту-160 способны напоминать о силе России в ходе регулярных полетов. Самолеты могут запускать крылатые ракеты с обычными и ядерными боевыми частями, не заходя в зону действия средств противовоздушной обороны противника.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Т-95
Ту-160
Ту-95
Проекты
Ядерный щит
