Теперь и Писториус не верит в полномасштабную войну России и НАТО

Источник изображения: topwar.ru

Министр обороны Германии Борис Писториус попытался немного остудить градус разговоров о «большой войне». В интервью немецкой прессе он сказал, что не верит в сценарий полномасштабного конфликта между Россией и НАТО. Поводом стали заявления внутри альянса – мол, к крупной войне надо быть готовыми уже сейчас.

Речь зашла о словах генсека НАТО Марк Рютте, который ранее призывал готовиться к конфликту масштаба мировых войн XX века. Писториус отреагировал спокойно. По его мнению, такие формулировки звучат скорее как попытка встряхнуть аудиторию, нежели как реальный прогноз.

Возможно, Рютте просто хотел максимально наглядно показать, чем все может закончиться при плохом раскладе. Сам же Писториус в такой расклад не верит.

При этом министр дал понять: расслабляться никто не собирается. Отсутствие прямой угрозы – не повод отдыхать. По его словам, давление может идти другими путями: попытки расшатать единство альянса, проверить союзников на прочность, спровоцировать мелкие кризисы на границах. Тот факт, что именно НАТО пришло к границам России, Писториуса, предпочитает не упоминать.

Интересно, что нынешняя риторика Писториуса отличается от его же слов месячной давности. Тогда он допускал риск крупного конфликта с Россией на горизонте 2026-2029 годов. Меняется обстановка, меняются оценки – в этом он не одинок. Ранее президент Финляндии Александр Стубб заявил, что Москва не заинтересована в нападении на страны НАТО.