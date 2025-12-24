Войти
Госкомвоенпром Белоруссии и "Рособоронэкспорт" обсудили углубление кооперации

Дмитрий Пантус
Дмитрий Пантус.
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус обсудил с генеральным директором "Рособоронэкспорта" Александром Михеевым углубление кооперации, сообщила пресс-служба Госкомвоенпрома РБ.

Председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус находится с рабочим визитом в России для обсуждения вопросов развития кооперации. Ранее в понедельник состоялась его встреча с генеральным директором АО "НПК "Уралвагонзавод" Александром Потаповым.

"Рабочий график первого дня визита председателя Госкомвоенпрома Дмитрия Пантуса в Российскую Федерацию продолжила встреча с генеральным директором АО "Рособоронэкспорт" Александром Михеевым", – говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале белорусского ведомства.

Отмечается, что в ходе переговоров Д.Пантус и А.Михеев подвели предварительные итоги совместной работы в уходящем 2025 году, отметив высокий уровень взаимодействия сторон, в том числе при реализации проектов в интересах третьих стран. Они также обсудили перспективные направления взаимодействия на ближайшую перспективу, практические механизмы дальнейшего углубления производственной и технологической кооперации.

По данным пресс-службы, по итогам переговоров в присутствии председателя Госкомвоенпрома подписан ряд контрактов.

"Плотное сотрудничество Госкомвоенпрома и АО "Рособоронэкспорт" является значимым элементом укрепления обороноспособности Союзного государства и ярким примером стратегического партнерства двух наших стран в военно-технической сфере", – цитирует "РИА Новости" сообщение пресс-службы Госкомвоенпрома РБ.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
РОЭ
Уралвагонзавод
Персоны
Михеев Александр
Потапов Александр
