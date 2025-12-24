Ростех: эффективность антидроновых патронов IGLA подтвердилась в бою

Существенным преимуществом IGLA является меньшие требования к подготовке стрелка для ведения огня за счет твердости и кучности дроби

МОСКВА, 23 декабря. /ТАСС/. Специализированные патроны против беспилотников IGLA подтвердили свою "убойную" силу в условиях реального боя, сообщили в Ростехе.

"Ружье 12-го калибра - последний и очень важный рубеж обороны от дронов, где качество боеприпаса играет решающую роль. "Убойная" сила антидроновых патронов IGLA подтверждена в реальных боевых действиях. Одного попадания достаточно, чтобы мини-беспилотник, независимо от материала, из которого он изготовлен, был гарантированно уничтожен", - сказали там.

В госкорпорации отметили, что существенным преимуществом боеприпасов IGLA является меньшие требования к подготовке стрелка для ведения огня за счет твердости и кучности дроби.

В Ростехе напомнили, что линейка антидроновых патронов IGLA представлена различными видами - IGLA 30, 50, 100 и Tracer 50, 75. Там уточнили, что их основное отличие состоит в дальности поражения цели, а патроны IGLA Tracer к тому же оснащены световым элементом, который визуализирует полет дроби.

Линейка патронов IGLA, предназначенных для поражения малоразмерных дронов, была впервые представлена на Международной выставке вооружения и военной техники MILEX 2025 в Минске.