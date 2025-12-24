В Китае выясняют причины неудачного возвращения второй ступени ракеты CZ-12A

CASC подтвердила получение "ключевых инженерных данных в условиях реального полета"

ПЕКИН, 23 декабря. /ТАСС/. Китайская корпорация аэрокосмической науки и техники (CASC) сообщила, что выясняет причины неудачного возвращения второй ступени многоразовой ракеты-носителя CZ-12A ("Чанчжэн-12-эй").

Как уточняется, запуск был осуществлен во вторник в 10:00 по пекинскому времени (05:00 мск) с коммерческой инновационно-испытательной площадки "Дунфэн" на севере КНР. "Вторая ступень ракеты вышла на запланированную орбиту, а первая не смогла успешно вернуться. Конкретные причины анализируются и расследуются", - говорится в сообщении CASC в WeChat.

Корпорация также подтвердила получение "ключевых инженерных данных в условиях реального полета". "Это закладывает важную основу для последующих запусков и надежного возвращения ступеней, - проинформировала компания. - Команда конструкторов-разработчиков незамедлительно проведет всесторонний анализ нынешнего испытательного процесса и пересмотрит стратегию использования технологий, приложит все усилия для выяснения причин неисправности, будет постоянно оптимизировать проект по возвращению [второй ступени на площадку], продолжит проверять возможности для многоразового использования [ракеты]".

Ранее газета "Кэчуанбань жибао" сообщила, что CASC во вторник впервые осуществила демонстрационный запуск CZ-12A, первая ступень которой не смогла, как было запланировано, вернуться на посадочную площадку. По сведениям NASA, ракета должна была приземлиться в 300 км от места старта.

CZ-12A - двухступенчатая ракета с диаметром обтекателя 4,2 м на кислородно-метановом топливе. Она достигает 70,4 м в длину и способна вывести на низкую околоземную орбиту до 12 тонн полезного груза.

Пекин активно развивает национальную космическую программу, разрабатывая метеорологические, телекоммуникационные и навигационные спутники, а также технологии, предназначенные для освоения Луны. При поддержке государства китайские специалисты реализуют проекты исследования астероидов и Марса. На орбите функционирует космическая станция КНР, которая предназначена и для международного сотрудничества. В 2024 году Китай осуществил 68 запусков.