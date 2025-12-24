Минобороны Чехии может прекратить участие в инициативе по боеприпасам для ВСУ

ЦАМТО, 23 декабря. Минобороны Чехии подготовит документацию к прекращению своего участия в инициативе по боеприпасам для ВСУ.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил спикер палаты депутатов парламента и лидер входящего в состав правящей коалиции движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура.

Глава Минобороны Чехии генерал Яромир Зуна выдвинут на своей пост именно от этого движения.

"Министерство обороны подготовит документы для решения чешского правительства о прекращении участия военного ведомства в так называемой "чешской инициативе" по поставкам боеприпасов для Украины", – заявил Т.Окамура. По его словам, документы будут обсуждаться коалиционным советом, а затем правительством.

Т.Окамура также подчеркнул, что "деньги из бюджета больше не будут использоваться для закупки боеприпасов и оружия для Украины". По словам спикера, дальнейшая поддержка Украины должна вести к скорейшему прекращению конфликта и установлению мира. Путь к этому лежит в успехе переговоров, которые ведутся с Россией на основе инициативы президента США Дональда Трампа, отметил Т.Окамура.

Что касается закупки Чехией в США истребителей F-35, то обсуждение этой темы кабмином республики, по словам Т.Окамуры, только предстоит.

"Для SPD эта закупка неуместна и слишком дорога", – заявил Т.Окамура, добавив что Минобороны проанализирует все возможные варианты решения ситуации, включая вариант расторжения контракта.

Как напоминает агентство, весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году, таким образом, ВСУ получили 1,5 млн. артснарядов, в 2025 году – на 300 тыс. снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.

Как сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, экс-глава чешского МИД Ян Липавский, западные государства, финансировавшие проект инициативы по боеприпасам для Украины, внесли в общей сложности около 100 млрд. крон (около 4,8 млрд. долл.), при этом сама Чехия, по словам Я.Липавского, внесла от двух до трех миллиардов крон (от 96 до 145 млн. долл.).