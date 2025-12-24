Трамп объявил об амбициозных планах строительства новых боевых кораблей и подлодок

Ударная группа ВМС США во главе с атомным авианосцем Theodore Roosevelt в Тихом океане.

ЦАМТО, 23 декабря. Президент США Дональд Трамп объявил о планах строительства боевых кораблей нового класса для американских ВМС, передает "РИА Новости".

"Я одобрил план начать создание для ВМС двух новых очень больших, самых больших из построенных, боевых кораблей", – сказал Д.Трамп в ходе выступления на тему кораблестроения.

По словам американского лидера, корабли класса "Трамп" в "сто раз" превзойдут существующие по боевой мощи. Они смогут нести ядерное оружие, будут вооружены лазерами и гиперзвуковыми ракетами. Всего планируется построить до 25 кораблей данного класса.

При этом Д.Трамп пообещал завершить строительство (первых двух кораблей данного класса) через 2,5 года, отметив, что на программу будет выделено 26 млрд. долл.

Он отметил, что ВМС США отчаянно нуждаются в модернизации, так как нынешний флот стремительно устаревает.

США в настоящее время строят три новых крупных авианосца в дополнение к уже существующим, заявил Д.Трамп.

Президент США Дональд Трамп также сообщил, что "мы собираемся построить от 12 до 15 совершенно новых подводных лодок".

Он уточнил, что некоторые из них уже находятся в стадии строительства, либо оно скоро начнется.

Как сообщило издание Politico со ссылкой на свои источники, США не смогут построить первые два боевых корабля нового класса в установленный президентом страны срок в два с половиной года из-за отсутствия даже инженерно-технической документации.

"Соблюдение этого срока, вероятно, будет почти невозможным, учитывая отсутствие инженерно-технической документации на строительство корабля", – цитирует "РИА Новости" сообщение Politico.

Кроме того, по информации источников газеты, новый американский линкор будет включать в себя множество технологий, которые никогда ранее не устанавливались одновременно на одном корабле.

Как напоминает агентство, ранее глава ВМС США Джон Фелан сообщил, что американские ВМС получат в 2028 году первый фрегат нового класса FF(X), который построят в рамках программы Трампа по модернизации кораблей "Золотой флот". Таким образом, судно поступит на вооружение только перед уходом Трампа с поста президента.