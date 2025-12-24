Войти
Трудный день для космонавтики Азии: рухнула южнокорейская ракета со спутниками

Источник изображения: topwar.ru

Азиатские космические программы в этом месяце преследуют неудачи. «Военное обозрение» уже сообщало о провальных испытаниях китайской ракеты-носителя Long March 12A, после запуска которой первая ступень не смогла вернуться на стартовую площадку. Теперь неудача постигла Южную Корею.

Стало известно о том, что первая южнокорейская коммерческая ракета, названная «Ханбит-Нано», потерпела крушение при запуске.

Стартовала ракета с бразильского космодрома Алькантара, который расположенный в северной части страны, в штате Мараньян.

Полёт ракеты оказался весьма недолгим. На тридцатой секунде он прервался из-за неисправности. О неисправности пишут в южнокорейской прессе, добавляя, что проблемы были видны во время прямой трансляции полёта, затем трансляцию решили остановить.

Ракета рухнула на землю. По последним данным, жертв и разрушений нет.

По другим данным, падала не землю уже не ракета как таковая, а ещё фрагменты, так как в воздухе произошёл взрыв.

На месте крушения работают специалисты, собирая, в том числе, и образцы топлива. Бразильские пожарные также прибыли к месту падения того, что от ракеты осталось.

Специалисты Innospace обещают обнародовать данные о том, что именно могло стать причиной неудачного старта, в ближайшее время.

Изначально старт предполагалось осуществить в ноябре. Однако переносили его пять раз. В итоге решено было осуществлять запуск сегодня.

Известно, что на борту HANBIT-Nano было восемь аппаратов — семь бразильских, включая исследовательские спутники Федерального университета Santa Catarina (UFSC), и один индийский. Предполагалось, что они будут использоваться с системе связи, а также для реализации проекта Интернета Вещей. Спутники потеряны.

