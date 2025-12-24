Войти
Николай Патрушев обсудил создание в Петербурге исследовательского центра судостроения

Николай Патрушев
Николай Патрушев.
Источник изображения: © Фотохост-агентство sco-russia2020.ru

ЦАМТО, 23 декабря. Помощник президента России, председатель Морской коллегии Николай Патрушев 22 декабря посетил в Санкт-Петербурге Крыловский государственный научный центр.

Н.Патрушев встретился с руководством и коллективом учреждения, в ходе встречи обсудил вопросы реализации указа президента РФ о преобразовании ФГУП "Крыловский государственный научный центр" в ФГБУ "Национальный исследовательский центр судостроения имени академика А.Н.Крылова".

Он напомнил, что глава государства поручил правительству РФ в шестимесячный срок решить организационные вопросы, связанные с определением функций, статуса, системы управления и финансового обеспечения Национального исследовательского центра судостроения и внести в Госдуму проект соответствующего федерального закона.

Отдельно Н.Патрушев заслушал доклады заместителя министра промышленности и торговли России Альберта Каримова и генерального директора Крыловского научного центра Дмитрия Новикова, передает "РИА Новости".

Как напоминает агентство, президент России Владимир Путин 2 декабря подписал указ о создании Национального центра по судостроению на базе Крыловского государственного научного центра. Он создается с целью формирования технологической базы инновационной экономики, создания и развития высокотехнологичного судостроительного комплекса РФ, повышения эффективности управления научными исследованиями в сфере судостроения и разработки морской техники.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
ЦНИИ им. Крылова
Персоны
Патрушев Николай
Путин Владимир
