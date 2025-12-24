План гражданского судостроения до 2038 года обеспечен средствами лишь на треть

По ценам российские верфи пока проигрывают конкуренцию коллегам из Китая, говорят эксперты

Ключевым морским транспортным проектом России сейчас признается Севморпуть, для которого придется строить суда высокого ледового класса. Источник: Владимир Астапкович / РИА Новости

Правительство России в конце ноября 2025 г. актуализировало перспективный план гражданского судостроения на период до 2035 г. с расширенным горизонтом планирования до 2038 г. Об этом «Ведомостям» рассказали два источника, знакомые с содержанием документа. По словам собеседников, актуализация документа проводилась по поручению президента Владимира Путина. Оно было дано в апреле 2024 г. и предполагало, в частности, учет «платежеспособного спроса на такие суда (с разбивкой по основным видам судов)».

Как уточняют источники «Ведомостей», всего в перспективном плане учетно 2062 судна, а финансированием пока обеспечено лишь около трети из них. Пока контракты заключены по 358 судам, а в 2025 г. (на конец ноября) корабелы передали заказчикам 71 гражданское судно различного назначения. Контракты еще на 79 судов заказчики не подтвердили, а остальные суда – свыше 1550 – это перспективная потребность.

Строительство 593 судов, по словам источников, обойдется примерно в 3,3 трлн руб., из которых из федерального бюджета выделят 1,14 трлн руб. Еще 290 млрд руб. дадут лизинговые программы, а оставшиеся 1,87 трлн руб. составят собственные средства компаний-заказчиков.

Севморпуть, инвестквоты и китайские зерновозы

Текущий портфель заказов для организации перевозок коммерческих грузов по Северному морскому пути (СМП) включает 26 судов, из которых пять сейчас строятся. Дополнительная потребность заказчиков в рамках перспективного плана оценена еще в 115 судов ледового класса, но по 35 из них заказчики не подтвердили ранее заявленные планы.

По программе инвестиционных квот («квоты под киль» – выдача разрешений на добычу рыбы или морских биоресурсов в обмен на инвестиции в новые суда) обеспечено строительство 107 судов в рамках первого этапа и 34 судов в рамках второго, следует из данных Росрыболовства. Пока построено 48 судов, 46 из которых – по первому этапу программы, поясняют источники, знакомые с перспективным планом. По их данным, всего в рамках обоих этапов платежеспособным спросом обеспечено строительство 67 судов общей стоимостью более 278 млрд руб.

Реализация программы инвестквот сталкивается с трудностями, говорит представитель Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота. Первый этап выполнен менее чем на 50%, отмечает он. В числе причин – проблемы с поставками подпавшего под санкции оборудования, высокая ключевая ставка ЦБ и отсутствие механизмов льготного кредитования для рыбаков-инвесторов, перечисляет собеседник. Это уже приводит к расторжению части контрактов по первому этапу, напоминает он («Ведомости» писали об этом 30 июля 2025 г.).

Для вспомогательного флота спросом обеспечено строительство 11 аварийно-спасательных судов за 48 млрд руб. и четырех ледоколов за 425 млрд, добавляют собеседники.

В части потребности рынка на период действия перспективного плана они выделяют намерения «Росагролизинга»по возможному строительству на китайских верфях 61 зерновоза. Речь идет о 27 судах типа Handysize дедвейтом 40 000 т и 34 – Supramax дедвейтом 60 000 т. В КНР первые суда серии могут построить за 12–18 месяцев после заказа при средней стоимости около $40 млн за каждое, отмечают источники.

Параллельно прорабатывается вариант строительства этих судов в несколько этапов с участием Объединенной судостроительной корпорации (ОСК).

Лизинг сжимается

Кроме того, платежеспособным спросом обеспечено строительство 111 грузовых судов класса «река – море» стоимостью более 123 млрд руб. В их числе и те, которые строятся в рамках программ льготного лизинга Государственной транспортной лизинговой компании (ГТЛК) и «Машпромлизинга», уточняют собеседники. Такие суда используются для поставок российской продукции на экспорт, в том числе по международному транспортному коридору Север – Юг.

В декабре 2025 г. правительство почти вдвое сократило финансирование программы льготного лизинга гражданских судов на 2023–2028 гг. – до 134,85 млрд руб., следует из распоряжения кабмина от 10 декабря 2025 г. № 3689-р. Количество судов, которые будут построены на российских верфях по этой программе, уменьшено с 260 до 219. Из списка были исключены дорогие по стоимости проекты – крупнотоннажные суда, контейнеровозы, суда на подводных крыльях «Валдай-45Р», пассажирские суда «Белуга», а также рыболовные траулеры проекта 82185А и танкеры RST-27.

Согласно документу, финансирование программы льготного лизинга судов в 2026–2028 гг. составит 64,1 млрд руб., из которых в 2026 г. планируется освоить 47,2 млрд руб. Причем 38,7 млрд руб. из этой суммы должны поступить из фонда национального благосостояния (ФНБ). ГТЛК начала привлекать средства ФНБ для льготного лизинга судов в 2023 г. через размещение облигаций. По состоянию на конец июня 2025 г. компания заключила контракты на поставку 154 судов, из которых заказчикам переданы 26.

В России дороже

Директор по развитию агентства Portnews Надежда Малышева считает заявленный ориентир на 2062 судна и объекта морской техники до 2038 г. реалистичным. По ее мнению, спрос на такой флот обеспечат в том числе крупные проекты по добыче и экспорту сырья на Дальнем Востоке и в Арктике, где грузы в основном вывозят морем. Многие из этих проектов реализуются в формате государственно-частного партнерства. «Их масштаб может предусматривать и строительство судов с привлечением частных инвестиций», – не исключает эксперт.

Ключевым вопросом, по словам Малышевой, остается конкурентоспособность цен российских верфей. По оценке гендиректора «Infoline-аналитики» Михаила Бурмистрова, стоимость постройки судов в России в 2,5–3 раза выше, чем в Китае. При этом Китай остается безальтернативным поставщиком ряда видов судового комплектующего оборудования по завышенным в силу санкционных рисков ценам, отмечает эксперт. На фоне низкой производительности труда и масштабного отставания в уровне автоматизации и роботизации, а также высокой стоимости капитала и рабочей силы это делает отечественные верфи неконкурентоспособными, считает Бурмистров. Поэтому любое массовое строительство судов в Китае «может полностью похоронить российское судостроение», продолжает эксперт.

Он подчеркивает необходимость обновления флота именно на российских верфях, но критикует подход к их инвестиционным программам. Вместо планов создать «гигантские производственные мощности через много-много лет» необходимо расшивать узкие места на наиболее эффективных предприятиях, особенно по реализуемым серийным проектам, как суда класса «река – море» танкеры и сухогрузы, пассажирские суда, ледоколы, перечисляет Бурмистров.

«Ведомости» направили запросы в Минпромторг, Минсельхоз, Росрыболовство, в аппарат первого вице-премьера Дениса Мантурова, в «Росагролизинг» и ОСК.

Светлана Афонина