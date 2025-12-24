Минобороны Эстонии приобрело южнокорейские РСЗО K239 "Чунму"

ЦАМТО, 23 декабря. Эстонский центр оборонных инвестиций (ECDI – Estonian Centre for Defence Investment) 21 декабря объявил о подписании с южнокорейской Hanwha Aerospace контракта на поставку шести РСЗО "Чунму".

Контракт стоимостью около 290 млн. евро также включает поставку реактивных боеприпасов и ракет трех типов (CGR-080, CTM-MR, CTM-290), пакеты логистики и обучения. Соглашение предусматривает адаптацию платформ для обеспечения их соответствия условиям и правилам дорожного движения Эстонии. Поставки начнутся во второй половине 2027 года.

Как заявил министр обороны Эстонии Ханно Певкур, южнокорейские РСЗО дополнят принятые на вооружение в апреле 2025 года американские системы HIMARS, значительно повысив потенциал сдерживания как Эстонии, так и НАТО.

Заключенное рамочное соглашение предусматривает возможность закупки дополнительных РСЗО в будущем. Документ также предполагает инвестирование компанией Hanwha Aerospace средств в оборонную промышленность Эстонии. Компания направит одну пятую общей стоимости контракта на закупку продукции эстонской промышленности. Это на начальном этапе должно принести эстонским компаниям оборонной промышленности заказы на сумму 40-60 млн. евро.

Как сообщал ЦАМТО, в октябре 2025 года министр национальной обороны Республики Корея Ан Гю Бэк и министр обороны Эстонии Ханно Певкур подписали меморандум о взаимопонимании по вопросу поддержки приобретения для ВС Эстонии РСЗО K239 "Чунму".

Эстония уже сотрудничает с Республикой Корея в оборонной сфере, закупив 155-мм самоходные гаубицы K9. К концу следующего года в составе ВС Эстонии будет 36 установок данного типа.

Разработанная Hanwha Defense универсальная РСЗО К239 "Чунму" размещена на шасси с колесной формулой 8х8 компании Doosan Infracore, оснащена защищенной кабиной. РСЗО оборудована артиллерийской частью с двумя транспортно-пусковыми контейнерами, в каждом из которых могут размещаться шесть 239-мм управляемых РС CGR-080 с дальностью пуска 80 км либо одна 600-мм оперативно-тактическая ракета CTM-290 с максимальной дальность пуска 290 км.

Управляемый боеприпас CGR-080 оснащен GPS/инерциальной навигационной системой, 83-кг боевой частью. РС обеспечивает поражение целей с круговым вероятным отклонением (КВО) до 15 м, радиус сплошного поражения составляет 40 м. CTM-290 несет боевую часть массой 490 кг. Дальность стрельбы 280-мм ракетой CTM-MR (ранее CTM-160) составляет от 50 до 160 км.