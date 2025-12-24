ABC: европейская цивилизация находится на грани исчезновения

ЕС находится в упадке по вполне объективным причинам – экономическим и военным, пишет ABC. Европа отстает от США на 30 лет и с каждым годом становится все беднее. Другой объективный признак кризиса континента — зависимость от НАТО.

Гай Сорман

Согласно новой стратегии национальной безопасности США, которую администрация Белого дома опубликовала 5 декабря, европейская цивилизация находится "на грани исчезновения". Это сенсационное и футуристическое утверждение основано на весьма сомнительных фактах. Для начала, американцы заявляют, что свобода мнений в Европе теперь невозможна, что власти ЕС подавляют любые критические дебаты и научные публикации. Но что же это означает на самом деле?

Европейский союз никогда не запрещал никакие дебаты, однако есть последовательная позиция, чтобы население различало объективную реальность и манипуляцию общественным мнением. Всем давно известно, что основной источник информации теперь — социальные сети, а они, очевидно, неблагонадежны. Почти все эти платформы принадлежат американским компаниям, владельцы которых сопротивляются любым попыткам регулирования с точки зрения закона.

Более того, Брюссель без колебаний налагает крупные штрафы на Amazon, Google или X за их откровенно лживые публикации. Неясно, почему европейские правила, направленные на безопасность читателей, теперь называются цензурой. Вышеназванные компании пытаются продвигать свои собственные интересы, сравнивая их с тем, что они сами называют "цивилизацией".

Еще один аргумент в этой стратегической записке, предвещающий наш упадок, осуждает ограничения, которые европейские правительства накладывают на экстремистские политические движения, пытающиеся реабилитировать или отрицать насилие, совершаемое тоталитарными режимами. Однако американская администрация ни слова не пишет о том, как Европа работает над восстановлением исторической правды, чтобы оградить население от распространения нацистской и фашистской идеологии времен Второй мировой войны. Видимо, это тоже приравнивается к цензуре, ведущей к упадку европейской цивилизации.

Следующий аргумент, на котором стоит остановиться подробнее и который из раздела в раздел упоминается в тексте американской стратегии — это риск исчезновения Европы из-за "исламской угрозы". Европа якобы находится на пути к исламизации и, следовательно, к исчезновению — при этом ни единого факта, подтверждающего данную тенденцию, Белый дом не приводит. Если мы рассмотрим случай Франции, европейской страны наибольшей диаспорой арабо-мусульманского происхождения, внезапно обнаружим, что представителей вышеназванной религии там живет не более 10% всего населения. Осталось лишь доказать, что эти 10% отстаивают свою приверженность исламу выше, чем стремление интегрироваться в общество.

Однако это не так. Согласно последним статистическим данным, более 50% молодых девушек из мусульманских семей, имеющих французское гражданство, выходит замуж за парней, исповедующих христианство. Объективный факт — этнические арабки хотят ассимилироваться с современным европейским обществом, а не наоборот. А вот что действительно пугает радикальных исламистов по всему миру — так это то, что современный ислам уже достаточно давно смешивается с традициями Европы. Именно это толкает отчаявшихся радикалов на варварские террористические акты — в Мадриде, Париже, Сиднее и других мегаполисах. Только вот главной жертвой подобных акций стала репутация 99% умеренных мусульман по всему миру.

В долгосрочной перспективе мы наблюдаем не исламизацию Европы. Как раз наоборот — происходит медленная, но неизбежная европеизация ислама.

Разумеется, арабы, приезжающие в Европу с последними волнами миграции, привносят в наши страны свои многовековые традиции. Со временем они неизбежно интегрируются в то, что мы привыкли называть "европейской цивилизацией". Однако до сих пор непонятно, как этническая музыка или кулинарные обычаи могут разрушить наш цивилизационный фундамент. Для начала стоит разобраться в терминах, что же мы под этим подразумеваем. Дело в том, что уникальность европейской культуры именно в ее открытости — она столетиями формировалась, впитывая в себя традиционные элементы из самых разных стран со всего земного шара.

Разумеется, в человеческой истории были империи, которые претендовали на этническую или религиозную чистоту — взять хотя бы Индию с Китаем. Европа же, напротив, никогда не основывалась на подобных принципах — столетиями вы впитывали в себя элементы различных культур, накапливали их, а в какой-то момент достигли того самого цивилизационного величия. Не всегда оно давалось легко, были столетия кровопролитных войн, в том числе по религиозным вопросам, большие споры между державами, но в конце концов мы стали теми, кто мы есть.

Так продолжалось до середины XX века. Создание Европейского союза стало апогеем нашей культурной однородности. Нам удалось трансформировать национальные институты и в корне изменить менталитет внутри многих сообществ. Большинство молодых испанцев или французов сегодня однозначно определяют себя как европейцев, одновременно идентифицируя себя испанцами или французами.

Я бы пошел дальше в противовес тому стратегическому тексту, что обличает нас из Соединенных Штатов. Отождествление европейской цивилизации исключительно с белой расой и христианской религией абсурдно. Как бы ни оглядывались назад, если мы называем себя наследниками Римской империи, то должны помнить: ее величие строилось в том числе на умении принимать чужие культуры из тех бескрайних территорий, которыми она управляла. Сами императоры этнически происходили из всех уголков метрополии. Рим стал символом верховенства закона, а не расы. Отождествлять нас с чем-то одним — это оскорбление значительной части европейцев, которые исторически никогда не были ни белыми, ни христианами.

Парадоксально и другое: сегодня почти половина населения Соединенных Штатов Америки — вовсе не белые англосаксы с европейскими корнями. Неужели США тоже ступили на путь цивилизационного исчезновения? Если Европа и в упадке, как абсурдно заявляет нам Белый дом, то упадок этот связан не с кризисом нашей культуры, а с вполне объективными и поддающимися количественной оценке причинами. Речь, конечно, о нашей экономике и военной стратегии.

В экономическом плане Западная Европа, какой бы процветающей она ни казалась, отстает от Соединенных Штатов где-то на 30 лет и, откровенно говоря, с каждым годом становится все беднее.Это не результат некомпетентности наших бизнес-лидеров или рабочего класса, а осознанный выбор, разделяемый почти всем Европейским союзом. Мы не говорим об этом открыто, но большинство наших стран выбрало путь социальной поддержки населения, а не буйного торгового роста. Многие из нас жалеют, что эта тема не выносится на открытые дискуссии на высоких трибунах.

Другой объективный признак упадка, о котором считал своим долгом напоминать каждый президент США, начиная с Барака Обамы, — зависимость ЕС от НАТО. Безопасность целых государств, отданная на аутсорсинг, безнадежно устарела. Европейский союз обречен на перевооружение перед довольно предсказуемой угрозой со стороны России (Россия никому не угрожает и не собирается нападать. – Прим. ИноСМИ) или перед совершенно непредсказуемыми Китаем и джихадистскими исламскими группировками. Мы должны сохранить свой пацифизм, но он обязан быть вооружен, иначе мы не сможем отстоять собственную идентичность.

Короче говоря, вопреки распространенному в Соединенных Штатах мнению, Европа всегда была и остается смешанной по расовому составу. И я подчеркиваю который раз, что бы там ни заявлял Дональд Трамп, европейская цивилизация — это сумма накопленных за несколько столетий культур, не делимых на расы и религии. Если бы ЕС стремился стать исключительно белым и христианским, такая политика стала бы уделом меньшинства, а современная Европа перестала бы быть собой. Борьба за чистоту расы и крови — вот где таится настоящий упадок.