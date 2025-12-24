Источник изображения: vestnik-rm.ru

ВСУ понадобилось почти полгода, чтобы полученные во второй половине 2025 года австралийские M1A1 AIM смогли доехать до линии боевого соприкосновения. В минувший понедельник стало известно, что один такой танк был уничтожен российскими войсками в районе города Красноармейск (Покровск) (Донецкая Народная Республика).

Видео: телеграм-канал Центра "Рубикон"

В телеграм-канале Центра "Рубикон" размещен ролик и поясняется, что уничтожение австралийского "подарка" формированиям киевского режима было проведено 20 декабря совместными действиями расчетов FPV-дронов Центра "Рубикон" и их коллег из 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии.

После нескольких ударов беспилотников-камикадзе вражеская боевая машина загорелась, и теперь представляет ценность, лишь как очередной экспонат для еще одной выставки трофеев.

По размещенному видео, можно разобраться, чем этот образец отличается от тех, что были на вооружении 47-й отдельной механизированной бригады "Магура". Это, прежде всего, отсутствие дистанционно-управляемой пулеметной установки. По-другому смонтированы в передней части башни и блоки динамической защиты "Контакт-1". Они установлены клином, как на Т-64БВ. Возможно, это было сделано для того, чтобы наши дроноводы не концентрировали на нем особое внимание. Ведь известно, что появление машин американского производства вызывает особый интерес в отличие от старых советских "шестьдесят четвертых". Но в данном случае эта хитрость не "прокатила".

Также бортовые экраны теперь опускаются почти до самой земли. На танке был применен раскладывающийся "мангал", но он оказался практически бесполезным.

Полагают, что этот Abrams принадлежал 425-му отдельному штурмовому полку "Скала". На вооружении этой части также находятся Leopard 1A5, Т-80, M2A2 Bradley и другая бронетехника. Учитывая невыгодную обстановку для противника на фронте, этот М1А1 далеко не последний уничтоженный нашими бойцами танк этой модели.

Лев Романов