Направленный срыв: какую цель преследовало убийство генерала Сарварова

Следственный комитет назвал одной из версий преступления деятельность украинских спецслужб

Убийство в Москве генерал-лейтенанта Фанила Сарварова, совершенное 22 декабря, преследует цель подтолкнуть Россию к жесткому ответу и таким образом сорвать дипломатические усилия по урегулированию украинского конфликта, полагают эксперты. Погибший возглавлял управление оперативной подготовки Генштаба — ключевое подразделение, отвечающее за планы применения Вооруженных сил РФ. Киев намеренно усиливает террористическую активность в моменты активизации переговорного трека, используя диверсионные методы для достижения своих политических целей, полагают в МИД РФ. Следственный комитет одной из версий убийства назвал именно деятельность украинских спецслужб.

Попытка срыва переговорного процесса

Акции, подобные убийству генерала Фанила Сарварова, как и другие подобные провокации, направлены на срыв переговорного процесса по урегулированию украинского кризиса, полагают опрошенные «Известиями» эксперты.

— В частности, предпринимаются попытки дестабилизировать общественную обстановку, создать негативный резонанс внутри страны, сорвать переговоры, а также подтолкнуть Россию к жесткому ответу, который будет преподноситься для западной аудитории как несправедливые действия, — пояснил «Известиям» замдекана факультета политологии МГУ Олег Ляховенко.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Сомнению не подлежит, что Киев пытается использовать практически весь арсенал террористических методов для того, чтобы сорвать переговорный процесс, рассказал «Известиям» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

— Это абсолютно понятная, многократно повторяющаяся стратегия, — уточнил он. — Мы видим, что как только активизируется переговорный трек, как только начинают реализовываться какие-то подходы по политико-дипломатическому регулированию, Украина начинает искать варианты нанесения ударов. Причем они наносятся по гражданским сооружениям, усиливается количество обстрелов мирных городов, начинаются террористические атаки.

Родион Мирошник напомнил, что в конце мая 2025 года, накануне второго раунда переговоров в Стамбуле, была организована серия взрывов на железной дороге на территории России, а когда шли переговоры Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, Украина активно наносила удары по областным центрам.

— Сейчас мы видим теракт в Москве. Кроме того, по сравнению с январем–февралем в два раза увеличилось количество обстрелов гражданских сооружений в Херсонской, Белгородской, Курской и Запорожской областях, — отметил он. — Происходящее — это практическая демонстрация настроения киевского руководства. На словах они пытаются угодить американцам, демонстрируя якобы стремление к миру, но действия на земле кардинально противоречат тому, что говорит Зеленский. Киев сейчас старается нагнетать или провоцировать Россию. Терроризм — это всегда использование диверсионных или военных методов с ожиданием политической реакции.

Фото: REUTERS Источник изображения: iz.ru

Киевский режим демонстрирует свою сущность, которая базируется исключительно на террористической деятельности, полагает проректор Дипакадемии МИД РФ Олег Карпович.

— Это имеет разные проявления, но ничего не меняет, поскольку показывает полное отсутствие человечности, рациональности и разумности, — сказал он «Известиям». — Это и есть визитная карточка режима Зеленского. Очень хочется верить, что США будут помнить 11 сентября 2001 года (удары террористов по комплексу Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. — «Известия»), что повлияет на их правильную оценку террористической сущности киевского режима. Есть вещи, которые трудно забыть.

Убийство генерала Фанила Сарварова

Генерал-лейтенант Фанил Сарваров погиб утром 22 декабря на Ясеневой улице на юге Москвы. Взрывное устройство было прикреплено к днищу его личного автомобиля и сработало, когда тот начал движение. Генерал получил тяжелые минно-взрывные травмы, множественные осколочные ранения нижних конечностей и переломы. Он оказался заблокирован в машине. Спасателям удалось достать его оттуда, однако от полученных травм он скончался в больнице.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Как рассказала «Известиям» очевидица инцидента, взрыв был очень громким, его слышал весь район. По словам женщины, рядом с местом происшествия у нее живет сестра, поэтому она сразу пошла к ней.

«Подруга позвонила и говорит: «Что случилось?» Я говорю: «Сейчас пойду и узнаю, что случилось». А здесь взрыв машины», — рассказала собеседница.

Сарваров занимал должность начальника управления оперативной подготовки Генерального штаба ВС РФ. Это одно из ключевых подразделений Генштаба. Оно отвечает за разработку основ оперативного искусства, планы применения вооруженных сил, анализ и внедрение боевого опыта, а также подготовку и проведение учений.

— Генерал Фанил Сарваров — представитель Генштаба, человек, который прекрасно разбирался в вопросах оперативного искусства, — рассказал «Известиям» военный эксперт Василий Дандыкин. — Безусловно, нам надо усиливать защиту таких людей. Год назад при подобном теракте погиб начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов. А в апреле 2025 года в результате взрыва был убит заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Ярослав Москалик.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Источник изображения: iz.ru

Следователи СК возбудили уголовное дело по статьям УК РФ об «убийстве, совершенном общеопасным способом» и «незаконном обороте взрывчатых веществ». В ведомстве уточнили, что основная версия убийства генерала Сарварова связана с причастностью украинских спецслужб.

На видеозаписи видны серьезные повреждения автомобиля в результате взрыва. Деформированы были как внешние элементы кузова, так и внутреннее пространство салона. Много фрагментов машины разбросано взрывной волной по прилегающей территории.

О случившемся моментально доложили президенту Владимиру Путину, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Фото: Global Look Press/Ximena Borrazas Источник изображения: iz.ru

Фамилия Сарварова и его личные данные были опубликованы на украинском сайте «Миротворец» с 28 мая 2022 года. 22 декабря 2025-го названо датой его «ликвидации».

— Не надо быть наивными и думать, что если идут переговоры, если завтра мы заключим соглашение о прекращении боевых действий, то эти взрывы прекратятся, — полагает военный эксперт Виктор Литовкин. — Они не прекратятся, пока мы не выкорчуем бандеровскую заразу с территории Украины.

Справка «Известий» Фанил Сарваров родился в 1969 году в городе Гремячинске Пермской области. В 1990 году окончил Казанское высшее танковое командное училище, а в 2008 году — Военную академию Генерального штаба ВС РФ. С 1992 по 2003 год Сарваров участвовал в боевых действиях на территории Северной Осетии и Чечни, а с 2015 по 2016 год руководил проведением операций российских войск в Сирии. С 2016 года он занимал должность начальника управления оперативной подготовки ВС РФ, а в 2018 году получил звание генерал-майора. Среди его наград — орден Мужества, медаль Суворова, орден «За заслуги перед Отечеством» I и II степеней и орден «За военные заслуги». В 2016 году Сарварову было присвоено звание «Заслуженный военный специалист Российской Федерации».

Другие покушения на генералов в Москве и Подмосковье

Убийство Сарварова — не первое за последнее время покушение на высокопоставленного военного в столичном регионе. На прошлой неделе исполнился год с момента гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенанта Игоря Кириллова. Он и его помощник погибли утром 17 декабря 2024 года в результате детонации взрывного устройства, заложенного в самокате у подъезда жилого дома в Москве.

В октябре этого года Следственный комитет завершил расследование уголовного дела по факту убийства Кириллова и направил материалы в суд. По данным ведомства, фигурант дела Роберт Сафарян хранил компоненты взрывного устройства у себя дома, а потом передал их исполнителю теракта — Ахмаджону Курбонову. Последний под контролем кураторов собрал взрывное устройство и закрепил его на электросамокат, который оставил у дома Кириллова.

Сотрудники спецслужб и полиции на месте, где в результате взрыва у жилого дома на Рязанском проспекте погибли начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов и его помощник Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В зависимости от своей роли в преступлении фигуранты дела обвиняются в участии в террористическом сообществе, совершении теракта организованной группой, незаконном обороте взрывчатых веществ и взрывных устройств, прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности.

25 апреля 2025 года на бульваре Нестерова в микрорайоне Авиаторов в Балашихе в результате взрыва автомобиля погиб замначальника Главного оперативного управления Генштаба генерал-лейтенант Ярослав Москалик. В ходе следствия был задержан подозреваемый Игнат Кузин, он заключен под стражу. Кузин признался, что был завербован сотрудниками Службы безопасности Украины.

Роман Крецул

Богдан Степовой

Семен Бойков