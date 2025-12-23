Войти
Центр "Воин" будет готовить операторов дронов для войск беспилотных систем

Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО
Военнослужащий расчета БПЛА в зоне СВО.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Бобылев

Центр "Воин" начнет подготовку операторов дронов в 2026 году

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Центр "Воин" в 2026 году начнёт подготовку операторов дронов для войск беспилотных систем российских Вооружённых сил, а также завершит апробацию новой модели духовно-нравственного и патриотического воспитания курсантов, сообщили в пресс-службе центра.

"По поручению зампредседателя правительства РФ – полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе, председателя набсовета Центра "Воин" Юрия Трутнева Центр "Воин" начнет подготовку операторов БПЛА для нового рода войск Вооруженных сил России – войск беспилотных систем", - говорится в сообщении.

Центры по подготовке пилотов дронов будут созданы в Хабаровске и Волгограде. Совместно с Ассоциацией военно-патриотических клубов ДОСААФ России, с которой достигнута договоренность о взаимодействии, будет разработано учебно-методическое пособие нового формата.

"Мы начнем готовить студентов ссузов и вузов, которые пройдут обучение по новым программам и заключат контракт с министерством обороны России на один год. Это будут молодые люди со знанием английского языка, отвечающие критериям современного бойца – оператора БПЛА. Также в программах будет подробный курс тактической медицины, чтобы каждый специалист, даже находясь не на самой линии боевого соприкосновения, был готов к любой ситуации", - приводит пресс-служба слова председателя правления Центра "Воин", депутата Госдумы, Героя ЛНР Виктора Водолацкого.

"По поручению первого замруководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко, в 2026 году будет завершена апробация новой модели духовно-нравственного и патриотического воспитания курсантов", - говорится в сообщении.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Кириенко Сергей
Проекты
БПЛА
