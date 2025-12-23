Войти
Итальянскому флоту передали второе судно снабжения нового поколения

На верфи Fincantieri в Кастелламмаре-ди-Стабия состоялась церемония передачи итальянскому флоту второго судна материально-технического обеспечения типа LSS. Головное судно "Вулкан" ввели в строй в марте 2021 года.

Судно "Атлант" заложили в июне 2023 года и спустили на воду в мае 2024 года. Для итальянских ВМС планируют построить еще одно судно типа LSS. Его намереваются передать заказчику в 2027 году.

Судно материально-технического обеспечения "Атлант", Италия

Fincantieri


Как отмечает Naval News, "Атлант" и "Вулкан" укрепят возможности итальянского флота, обеспечив логистическую поддержку боевых операций и гуманитарных миссий в случае чрезвычайных ситуаций.

Класс LSS предназначен для снабжения других кораблей и судов мазутом, авиационным топливом, пресной водой, продовольствием, запчастями и боеприпасами. Кроме того, специалисты, размещенные на борту, могут ремонтировать и обслуживать суда прямо в море.

Медицинский блок на борту судна включает в себя операционную, лабораторию, кабинеты стоматолога и рентгенологических исследований, а также больничные палаты, в которых можно разместить до 17 пациентов с тяжелыми травмами.

В случае необходимости суда "Атлант" и "Вулкан" могут оснащаться боевыми системами обороны (76-мм артустановкой и 25-мм арткомплексами производства Oto Melara), однако в базовом варианте на борту установлены лишь нелетальные системы защиты.

Водоизмещение судов типа LSS составляет 27 200 тонн, длина корпуса – 193 метра, ширина – 27,2 метра. Они развивают скорость до 20 узлов, дальность плавания – 7000 миль, автономность – 30 дней. Вмещают до 235 человек, включая экипаж и специалистов.

На борту базируются два многоцелевых вертолета AW-101.

Общая масса перевозимых грузов достигает 15 500 тонн.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Италия
Продукция
AW-101
Компании
Fincantieri
Проекты
Медицина
