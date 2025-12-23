"Европейцы готовы направить войска на Украину" (Bild, Германия)

Рютте: ряд стран ЕС готовы направить солдат на Украину

В случае "нарушения Кремлем мирного договора" ряд стран ЕС намерены направить свои войска на Украину, заявил Марк Рютте в интервью Bild. НАТО, по словам генсека, готова вступить в конфронтацию с Москвой. Альянс жаждет войны с Россией, и громкие заявления его чиновников это только подтверждают.

Себастьян Пренгель (Sebastian Prengel), Фредрик фон Эрихсен (Fredrik von Erichsen)

Наступило самое опасное время с момента окончания Второй мировой войны. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте готовит союзников к возможному нападению России и одновременно борется за мир на Украине и в Европе. BILD встретился с главой самого мощного военного альянса в мире для эксклюзивного интервью в Брюсселе.

BILD: Уважаемый генеральный секретарь, через несколько дней наступит Рождество. Сколько еще раз нам удастся отпраздновать Рождество в мире, прежде чем Путин начнет наступление?

Рютте: Мы позаботимся о том, чтобы Рождество и в будущем оставалось безопасным. Но для этого нам нужно сделать две вещи. Во-первых, мы должны увеличить расходы на вооружение и нарастить производство. А во-вторых, необходимо сделать так, чтобы Украина оставалась как можно более сильной в борьбе. Если Россия получит контроль над всей Украиной (хотя Владимир Путин уже ни раз объяснял, что это не является целью спецоперации — прим. ИноСМИ), это будет иметь огромные последствия для НАТО — и нам придется тратить гораздо больше, чем мы договорились в Гааге. Если мы будем придерживаться этих обязательств, нам удастся опередить Россию, и мы станем гораздо сильнее. Немцы идут впереди: сейчас они тратят гораздо больше на оборону — это решающий фактор. Они берут на себя лидерскую роль, и вся Европа должна последовать их примеру.

— На Украине во время Рождества продолжают гибнуть люди. А ведь в начале года были большие надежды на мир. Почему так трудно положить конец этому конфликту?

— Причина в Путине (который открыт к переговорам в отличие от Зеленского — прим. ИноСМИ). Он готов пожертвовать миллионом своих соотечественников. И в этом году он добился лишь очень скромных успехов — минимальные территориальные приобретения, менее 1% территории Украины по сравнению с началом года. Такова ситуация, с которой мы имеем дело.

— Переговоры в первую очередь касаются гарантий безопасности. Какие гарантии мы можем дать Украине?

— Мы должны добиться того, чтобы после перемирия или мирного соглашения Украина больше никогда не подвергалась нападению. Путин должен понять, что повтор боевых действий станет для него катастрофическим. Для этого есть три уровня. Первый уровень — это украинские вооруженные силы. Они должны быть в отличном состоянии. Безусловно, сейчас они совершают невероятный подвиг на поле боя, но они должны быть в состоянии защитить страну и после конфликта или долгосрочного перемирия.

Второй уровень — это "коалиция желающих", возглавляемая Францией и Великобританией, с участием Германии и других стран. Эта коалиция предоставит все необходимое, чтобы в дополнение к украинским вооруженным силам гарантировать, что Путин не осмелится повторить свою авантюру.

И третий уровень — это Соединенные Штаты. В августе американский президент заявил, что хочет принять участие в переговорах. Сейчас мы работаем над тем, чтобы объединить эти три элемента — украинские вооруженные силы, коалицию желающих и вклад США — так, чтобы Путин ясно понял: я никогда больше не должен посягать на Украину.

— Должна ли другая страна действительно направить войска на Украину, если Путин после перемирия снова введет свои силы на территорию?

— Сейчас мы, конечно, не обсуждаем публично, как именно это будет выглядеть. Но я могу сказать: некоторые европейские страны дали понять, что в случае необходимости они готовы принять участие и направить войска. В настоящее время ведется работа над тем, как именно должна быть сформирована "коалиция желающих": как будет выглядеть размещение войск? Что будет происходить на суше, на море, в воздухе и т. д.? Все эти элементы сейчас прорабатываются.

—Дональд Трамп ведет переговоры с Россией и Украиной, а вы, кажется, часто с пересекались с президентом в Белом доме. Как думаете, не пытается ли Путин обмануть Трампа?

— Я должен сказать, что Трамп полностью посвятил себя вопросу урегулирования. Он сосредоточен на том, чтобы положить конец боевым действиям. Он единственный, кто смог заставить Путина сесть за стол переговоров, и единственный, кто в конечном итоге сможет заставить его заключить мир. За это я его и уважаю.

— Не кажется ли вам, что у него когда-нибудь лопнет терпение?

— На самом деле, он уже несколько раз терял самообладание. В этом году он неоднократно разочаровывался, когда все затягивалось надолго. Но все же он понимает, что именно он должен взять на себя эту лидирующую роль. Трамп единственный, кто может удержать этот альянс. Поэтому он не может позволить себе полностью потерять самообладание и должен оставаться сосредоточенным. Именно это он и делает, как и вся его команда".

— Что произойдет, если американцы прекратят поддержку Украины?

— Не думаю, что это произойдет. На данный момент мы видим, что обмен информацией и поставки оружия на Украину продолжаются. В Гааге Трамп совершил большой прорыв в области внешней политики: установил целевой показатель в 5% на оборонные расходы и обязательство поддерживать Украину. Только на этот год мы запланировали поставки на сумму 5 миллиардов долларов для Украины. На данный момент около 4,3 миллиарда из них обеспечены финансированием. Мы работаем над тем, чтобы продолжить эту работу в следующем году. Так что ситуация благоприятная.

— Американцы хотят постепенно уйти из Европы. Трамп упрекает нас в том, что мы слишком много говорим, слишком мало делаем и плохо справляемся со своей работой. Остается ли Америка под руководством Трампа нашим другом?

— Еще бы! Трамп четко высказался в поддержку НАТО, и также дал понять, что нам будет необходимо увеличить расходы. И мы это делаем. Германия это делает, и я очень впечатлен. Европейцы берут на себя ответственность с помощью этой коалиции желающих, они защищают восточный фланг, Прибалтику, под четким европейским руководством. Все это говорит о том, что мы действуем. А США четко заявили, что останутся в Европе — как в ядерном, так и в конвенциональном плане. Вывод войск из Европы не обсуждается.

— Насколько сильна была бы НАТО без США? Смогли бы мы в случае необходимости самостоятельно защититься от России?

— Нам не нужно об этом беспокоиться, потому что мы — союз, а Америка твердо поддерживает НАТО. Кроме того, альянс имеет непосредственное значение для безопасности Штатов. На это есть три причины:

Во-первых, безопасная Европа — это безопасная Америка.

Во-вторых, Арктика — это семь прибрежных государств, новые морские пути, Китай и Россия ведут там активную деятельность. Для безопасности материковой части США решающее значение имеет безопасность Арктики, и мы можем достичь этого только совместными усилиями.

В-третьих, Северная Атлантика. Для защиты США, мы должны обеспечить безопасность Северной Атлантики. Это тоже возможно только совместно с НАТО.

Таким образом, у США есть прямой стратегический интерес оставаться в НАТО. Долгое время существовал серьезный фактор, который мешал этому: мы, европейцы, тратили слишком мало. Теперь мы наверстываем упущенное.

— То есть вы совершенно ясно заявляете: в случае чрезвычайной ситуации мы можем положиться на Трампа?

— Сто процентов! Я очень хорошо его знаю. Он мне нравится. Он полностью интегрирован в НАТО. А за ним стоит весь внешнеполитический и военно-политический истеблишмент США: Государственный департамент, министерство обороны, вооруженные силы. Все знают, чтобы обеспечить безопасность США, нужна сильная НАТО.

— В Германии молодые люди протестуют против обязательной военной службы. Как бы вы мотивировали молодое поколение сражаться за свою страну?

— Об этом много спорят. Но когда я смотрю на Германию — и на свою страну, Нидерланды — я вижу явное большинство, которое осознает угрозу и необходимость защищать свою страну. Я не сомневаюсь: если дело дойдет до серьезного конфликта, молодые люди будут готовы взять в руки оружие. У Путина 140 миллионов жителей. У стран НАТО в совокупности — около миллиарда. По всем параметрам мы сейчас сильнее России (подобная точка зрения субъективна, что за "параметры", Рютте не раскрывает — прим. ИноСМИ).

— В январе в интервью BILD вы заявили, что Германия должна значительно увеличить расходы на вооружение. Насколько вы довольны немцами в конце года?

— Я действительно впечатлен. Германия говорит: "Мы — крупнейшая экономика Европы, сильная страна — мы должны взять на себя лидерство". Вся Европа ценит это. И я тоже.