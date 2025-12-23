Противник опасается, что ВС РФ накопили пару тысяч БПЛА для массированных ударов

Источник изображения: topwar.ru

Украинские источники с тревогой сообщают, что, по некоторым данным, ВС РФ уже накопили по меньшей мере две тысячи ударных БПЛА (из них около 1400 «Гераней»), которые армия России может применить для двух-трех массированных атак.

По информации противника, тысячи беспилотников, которыми в настоящее время располагают ВС РФ, не входят в резервные запасы и могут быть как применены одномоментно, так и равномерно распределены на весь зимний период.

Между тем, согласно статистике, в 2025 году ВС РФ в среднем применяют около 5500 дронов в месяц, что подтверждает предположения о том, что Россия перешла к стратегии управляемого и устойчивого расходования своих беспилотных ресурсов, а не к их бесконтрольному наращиванию. При этом сохраняется значительный резерв для эскалации, что подтверждается единичными массированными атаками, как, например, запуск 810 дронов за одну ночь в начале сентября. Россия оптимизирует свои ресурсы, сочетая регулярное давление стабильным количеством дронов с возможностью кратковременного резкого увеличения интенсивности для решения определенных тактических задач, актуальных на текущий момент.

Параллельно с количественной стабилизацией происходит качественное преобразование: «Герани» беспрерывно совершенствуются: БПЛА-камикадзе оснащаются камерами для наведения в реальном времени, реактивными двигателями и более совершенными системами противодействия РЭБ.

Такой подход, во-первых, позволяет сохранять постоянное давление на украинскую систему ПВО и держать интенсивность атак на достаточном для выполнения задач уровне. Во-вторых, оптимальное количество применяемых БПЛА не перегружает производства и экономику, а также, хоть и косвенно, указывает на то, что вырубать под ноль украинскую инфраструктуру и скатывать страну в каменный век задачи не стоит, по крайней мере, на данный момент.