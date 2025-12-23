Не успели к Рождеству, теперь до весны? Шансы победы дипломатии на Украине

Владимир Костырев — о том, куда за месяц привели переговоры о мире

На минувших выходных в Майами состоялся очередной раунд переговоров об урегулировании на Украине. Когда президент США Дональд Трамп в ноябре начал новую попытку добиться мира, он заявлял, что рассчитывает на результаты в ближайшее время. Пошли предположения, что дедлайном является католическое Рождество — 25 декабря. Сам Трамп никогда не называл конкретную дату, очевидно, чтобы не загнать в ловушку самого себя. И правильно сделал — праздник близко, а соглашения нет.

Это, конечно, не очень хорошие новости для дипломатической работы. Весна близится…

Что обсудили в очередной раз

С российской стороны в Майами в переговорах принимал участие представитель президента РФ Кирилл Дмитриев, с американской — спецпредставитель президента США Стивен Уиткофф и зять американского лидера предприниматель Джаред Кушнер. Делегация США провела также ряд встреч с представителями Украины во главе с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Рустемом Умеровым.

Официальной информации об итогах переговоров мало — Дмитриев об их результатах сообщил президенту РФ, но не прессе. Разве что, отвечая на вопрос журналистов, подтвердил, что "разжигатели войны не смогли помешать переговорам". Уиткофф и Умеров опубликовали идентичные сообщения, в которых назвали дискуссии конструктивными и продуктивными. По существу, они лишь подтвердили, что США и Украина обсуждают четыре документа — собственно, сам план урегулирования из 20 пунктов, два документа по различным аспектам гарантий безопасности и отдельный документ об экономическом восстановлении Украины.

При этом никто из участников не сказал ничего об основных спорных пунктах. В Киеве открыто заявляют, что не хотят идти на уступки по ним. Украина пытается при западной поддержке добиться прекращения огня по текущей линии фронта, то есть не выводить войска из Донбасса, избежать внесения в конституцию и в целом в законодательство изменений, которые бы зафиксировали отказ от вступления в НАТО и закрепили права русскоязычных граждан и прихожан УПЦ, а также сохранить численность ВСУ на уровне 800 тыс. человек. Для сравнения — численность Вооруженных сил США составляет около 1,4 млн человек, Турции (второй крупнейшей военной силы в НАТО) — около 350 тыс. человек, Польши — около 206 тыс. человек.

Безусловно, о каких-то достижениях стороны могут пока не объявлять, например чтобы не сорвать наметившийся прогресс. Однако очевидно, что даже в случае какого-либо продвижения потребуется закрепление успехов на новых встречах и проработка конкретных документов. И это притом что пока даже не понятно, кто их может подписать с украинской стороны. За пару дней, да и за пару недель эти вопросы не решить.

Рождественский дедлайн

В западных странах, и особенно в США, Новый год — более публичный, общественный праздник, но Рождество — это особое время, которое принято проводить со своими близкими. Практически невозможно представить американца, занимающегося делами в рождественский сочельник и первые дни после самого Рождества, какими бы важными эти дела не были. Деловая активность немного оживает за пару дней до Нового года, а затем замирает опять, до 3–4 января. Так что, думаю, работа по урегулированию если совсем не остановится, то, по крайней мере, резко замедлится на это время.

У Трампа тем временем дел хватает. Внутри США полыхает скандал вокруг публикации материалов Джеффри Эпштейна, растет недовольство из-за экономических сложностей, во внешней политике на первый план выходит ситуация с Венесуэлой.

Займет ли американский президент позицию, о которой говорил не раз, — самоустранится от конфликта до момента, когда Киев окажется более сговорчивым? Возможно.

Между тем время уходит. Уже середина зимы — период, когда военная активность снижается, что создает благоприятный фон для переговоров. Но чем ближе весна, тем больше стороны будут вынуждены думать не о мире, а о новой кампании.

Ловушка выборов

По сути, Киев пытается осуществить тот же маневр, который уже провернул в августе — сентябре, после российско-американского саммита в Анкоридже. Зеленский затягивает достижение каких-либо договоренностей, поскольку не может прямо не согласиться с Трампом — попытка сделать это 28 февраля в Белом доме показательна. Он очевидно рассчитывает при помощи европейских лидеров "заболтать" соглашение, "обвесить" его неприемлемыми дополнениями, условиями и деталями, а затем попытаться обвинить именно Россию в том, что мира достичь не удалось. Тогда у него будет возможность просить Запад о новых вооружениях, санкциях, пакетах финансовой помощи.

Эта тактика уже дает результаты. По итогам саммита Евросоюза 18 декабря Украине была обещана помощь в размере €90 млрд. Этого Киеву хватит на продолжение конфликта в 2026 году, так что давление на Зеленского с тем, чтобы он заключил соглашение, снизилось.

"Поддержка" идеи проведения выборов главой киевского режима также имеет целью затянуть процесс. Для этого, как он утверждает, необходимо обеспечить безопасность — читай: установить режим прекращения огня. Это попытка добиться прекращения боевых действий по линии соприкосновения, не предоставляя взамен каких-либо обязательств. 60–90 дней — безусловно, нынешний киевский режим постарается продлить их на неопределенное время, создать ситуацию "ни мира, ни войны". Стимулы идти на какие-либо уступки у Украины тогда окончательно пропадут.

Зеленский при этом сможет изобразить такое "перемирие" как свою "победу" — раз нет соглашения, значит, ничего и не потеряно. Нет и никаких обязанностей. А прекращение перемирия можно всегда представить новой "агрессией России". Проходили. Он также сохранит всю полноту контроля за проведением выборов на подконтрольных ВСУ территориях — то есть обеспечит волеизъявление в нужном ключе. Бежавшие из страны в Европу украинцы тоже, скорее всего, проголосуют как надо — практика выборов в Молдавии показывает, как ЕС способствуют победе нужного кандидата. Давать возможность проголосовать людям на исторических территориях и тем, кто выехал в РФ, Киев, конечно, не собирается. Таким образом, у Зеленского есть все возможности обеспечить себе дальнейшее пребывание у власти, а значит — и продолжение конфликта.

Европа активно помогает ему в этих усилиях, чтобы и дальше вести борьбу с Россией руками украинцев. Трамп пытается переломить эту тенденцию. Но пока ему это не удается, возможно, как утверждают некоторые американские СМИ, в связи с тем, что не все представители его администрации — прежде всего госсекретарь Марко Рубио — полностью поддерживают его стремления в этом вопросе.

Россия неоднократно заявляла, что предпочитает достичь целей СВО дипломатическим путем, а не военным, но для танго нужны двое.

Ужас без конца?

Украина находится в крайне тяжелом и уязвимом положении в переговорах. Однако ее руководство выбирает продолжение конфликта — вместо того чтобы проявить политическую волю и найти выход из ситуации, каким бы тяжелым он ни был, чтобы затем у страны был шанс вернуться к нормальной жизни. Армия отступает и теряет города. Масштабы дезертирства из ВСУ, видимо, даже вынудили офис генпрокурора с декабря прекратить публиковать данные о количестве лиц, бежавших из частей. Судя по тем цифрам, которые назывались ранее, по итогам года таковых может быть более 200 тыс. человек. В ряде городов Украины света нет по 9–12 часов в сутки, где-то отсутствует вода. Энергетика страны держится почти исключительно на АЭС. Размер госдолга превышает 100% ВВП, исполнение бюджета возможно только за счет масштабных внешних вливаний, которых требуется все больше.

Накопление проблем, не имеющих путей решения в условиях продолжения конфликта, грозит рано или поздно коллапсом и для ВСУ, и для нынешней украинской государственности.

Но для Зеленского и его окружения мир еще страшнее. Долгое время они кормили народ рассказами про "кофе в Крыму" и "границы 1991 года". Мы, конечно, не против туристов, попивающих разные напитки в кафе Симферополя. Однако заключение соглашения с Россией, которое зафиксирует территориальные потери Украины, отказ от вступления в НАТО и права русского языка и УПЦ, поставит крест на всех политических планах Зеленского и его команды. Может, и не только политических — мир может спровоцировать открытые выступления националистов, которые остаются ярыми сторонниками продолжения конфликта. Вряд ли они будут церемониться с человеком, который обещал победу, а привел к краху.

Надеяться на то, что Украина проявит конструктивную позицию и будет искренне работать ради достижения мира, не приходится. Не стоит этого ждать и от Европы. В этой ситуации вопросы остаются к Трампу — сможет ли он проявить политическую волю и терпение и додавить Зеленского на согласование необходимых документов до весны. Но тот факт, что за месяц обсуждений видимого прорыва пока нет, не внушает оптимизма.

Владимир Костырев, Заместитель руководителя Редакции стран ближнего зарубежья ТАСС

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru