В Японии спустили на воду последний фрегат класса "Могами"

В понедельник, 22 декабря, на верфи компании Mitsubishi Heavy Industries (MHI) в Нагасаки спустили на воду 12-й и последний многоцелевой фрегат класса "Могами", предназначенный для Морских сил самообороны Японии. Также корабль прошел крещение, получив наименование "Ёсии" (Yoshii) – в честь реки, протекающей через восточную часть префектуры Окаяма на западе Японии.

После спуска на воду "Ёсии" пройдет этап дооборудования перед передачей заказчику и вводом в эксплуатацию.

Спуск на воду фрегата "Ёсии", Япония Mitsubishi Heavy Industries

Как сообщает Naval News со ссылкой на пресс-службу Mitsubishi Heavy Industries, постройка "Ёсии" обойдется примерно в 58,3 млрд иен (371 млн долларов) в рамках контракта, заключенного в феврале 2024 года.

Издание отмечает, что программа фрегатов класса "Могами" продвигается быстрыми темпами: восемь из запланированных 12 кораблей уже введены в строй. Девятый, десятый и одиннадцатый фрегаты ("Натори", "Нагара" и "Тацута") проходят дооснащение на плаву. Как ожидается, "Ёсии" введут в строй до конца марта 2027 года.

Полное водоизмещение фрегатов класса "Могами" – около 5500 тонн (стандартное – 3900 тонн), длина корпуса – 132,5 метра, ширина – 16,3 метра. Оснащенный комбинированной дизель-газотурбинной энергетической установкой типа CODAG, корабль развивает скорость свыше 30 узлов. Отмечается, что для корабля с таким большим водоизмещением численность экипажа относительно низкая – 90 человек. Это стало возможным за счет высокого уровня автоматизации на борту.

По завершении постройки 12 кораблей базового проекта "Могами" Токио планирует закупку 12 фрегатов модернизированного проекта. Они должны обладать улучшенными возможностями противовоздушной обороны и продвинутыми средствами радиолокационного обнаружения. По словам высокопоставленного представителя ВМС Японии, первоначально класс "Могами" разрабатывался в условиях жестких бюджетных ограничений, что ограничило количество устанавливаемых систем.

Ожидается, что первый и второй модернизированные фрегаты поступят на вооружение в 2028 финансовом году. Если новая программа не столкнется с непредвиденными препятствиями, все заказанные корабли введут в строй к 2033 финансовому году.