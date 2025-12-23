Южнокорейская Hyundai Heavy Industries поможет Перу создать новые подлодки

Южнокорейская компания Hyundai Heavy Industries (HHI) официально вышла на международный рынок подводных лодок, заключив соглашение с властями Перу на совместную разработку и производство дизель-электрической субмарины нового поколения.

Как уточняет Naval News, церемония подписания документа состоялась на государственной верфи SIMA (Servicios Industriales de la Marina) в Лиме. Мероприятие состоялось в присутствии президента Перу Хосе Хери, руководителя подразделения военно-морского судостроения HHI Пак Ён Ёля, командующего перуанским флотом адмирала Хавьера Браво де Руэда Дельгадо и главы SIMA Луиса Ричарда Сильвы Лопеса.

Модель подлодки нового поколения для ВМС Перу Naval News

Ранее, в ноябре прошлого года, во время саммита АТЭС в Кёнджу стороны заключили договор о намерениях по совместной разработке и строительству подлодок. Новое соглашение знаменует этап базового проектирования, который начнется в январе 2026 года и продлится 11 месяцев.

Программа Перу по созданию подлодок нового поколения считается флагманским проектом в рамках более широкой стратегии страны по модернизации флота и обеспечению суверенитета. В рамках этого соглашения компания Hyundai Heavy Industries присоединяется к программе в качестве стратегического партнера, предоставляя передовые знания в проектировании субмарин и проверенные решения в области военно-морской инженерии.

В результате совместной работы будет создана субмарина нового поколения класса "Перу". Эту платформу оптимзируют для патрулирования на большие расстояния, операций в открытом море и постоянного подводного присутствия в обширной тихоокеанской морской зоне Перу.

Действуя в водах, характеризующихся огромными океаническими расстояниями, сложной географией морского дна и глубинами, превышающими 3000 метров, ВМС Перу нуждаются в субмаринах, способных к продолжительному автономному плаванию и обладающих малозаметностью. Подлодка типа "Перу" получит передовые датчики, вооружение и защищенную связь для обеспечения "оперативного превосходства на Тихоокеанском театре военных действий".

Компания Hyundai Heavy Industries рассматривает программу создания подлодок для Перу как способ для глобального расширения экспорта своих субмарин.