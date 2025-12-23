"Рубин" разрабатывает стратегическую АПЛ нового поколения

Центральное конструкторского бюро морской техники "Рубин" ведет активную работу по созданию стратегической атомной подлодки нового поколения. Об этом сообщил помощник президента – председатель Морской коллегии Николай Патрушев по случаю 125-летия предприятия.

"Сейчас коллектив бюро активно работает над созданием нового ракетного подводного крейсера стратегического назначения, перспективных образцов автономных глубоководных аппаратов, другой морской робототехники и новейших, не имеющих аналогов в мире, систем подводного оружия, об успешном испытании одной из которых совсем недавно объявил президент Российской Федерации", – цитирует его слова Интерфакс.

Концепт-проект стратегической АПЛ пятого поколения "Арктур" ЦКБ МТ "Рубин"

Николай Патрушев подчеркнул, что построенные по проектам бюро четыре поколения атомных подводных крейсеров стратегического назначения и неатомных подводных лодок, а также несколько серий атомных подводных лодок с крылатыми ракетами стали основой подводных сил Советского Союза и России.

Патрушев вручил коллективу ЦКБ МТ "Рубин" орден Александра Невского. Конструкторов "Рубина" наградили медалями Морской коллегии России.

Ранее директор "Рубина" Игорь Вильнит сообщил, что новые стратегические АПЛ должны прийти на смену подводным крейсерам проекта 955/955А "Борей" после 2037 года. Между тем стратегическая атомная подлодка следующего поколения "Арктур", концепт-модель которой впервые представили на выставке "Армия-2022", может появиться в составе ВМФ лишь во второй половине ХХI века.

"Концепция "Арктура" ориентирована на вторую половину века, но с уверенностью можно сказать, что и тогда подводные лодки будут решать задачи стратегического сдерживания и нанесения высокоточных ударов по береговым и морским целям. Поэтому в наш проект заложена возможность сопряжения с самым разным оружием – от оперативно-тактического до стратегического", – заявил в июне 2023 года глава "Рубина" Игорь Вильнит.

По его словам, "Арктур" будет иметь на 20% меньшее водоизмещение, чем современные ракетоносцы. Его длина составит 134 метра, ширина – 15,7 метра, численность экипажа – около 100 человек.