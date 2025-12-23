Войти
ЦАМТО

ASELSAN и Saab поставят системы разведки и РЭБ ВС Польши

396
0
0
Aselsan stand
Aselsan stand.
Источник изображения: AFP via Getty Images

ЦАМТО, 22 декабря. Агентство вооружений МНО Польши объявило о подписании 19 декабря с турецкой ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A. S. контракта на поставку ВС Польши систем радиоэлектронной разведки и подавления, предназначенных для расширения возможностей РЭБ.

Стоимость закупки составляет 2 млрд. злотых. Поставки планируется завершить к 2035 году. Технические характеристики закупаемой системы являются секретной информацией.

Как заявил принявший участие в церемонии подписания министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, системы предназначены для борьбы с БЛА и обеспечат постановку помех, позволяющих нейтрализовать беспилотные угрозы. Это прелюдия к крупному контракту на поставку систем защиты от БЛА в рамках программы SAN. В настоящее время МНО Польши находится на заключительном этапе переговоров с консорциумом, выбранным Агентством вооружений в качестве партнера.

Одновременно были заключены еще два контракта. Так, со шведской компанией Saab подписано соглашение стоимостью около 130 млн. евро на приобретения системы радиоэлектронной разведки Sirius для обнаружения и идентификации источников радиолокационного излучения (РЛС из состава систем ПВО и установленных на авиатехнике). Система будет функционировать на нескольких уровнях – от тактического до оперативного. Поставка запланирована на 2030 год.

В рамках третьего контракта польская компания Autocomp Management Sp. z o.o. поставит 6 комплектов тренажеров танка "Леопард 2PLM1". Стоимость заказа составляет около 100 млн. злотых.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
Продукция
Leopard-2
Компании
Dirinler
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:52
  • 12406
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 02:01
  • 1
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.