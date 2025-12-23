ASELSAN и Saab поставят системы разведки и РЭБ ВС Польши

ЦАМТО, 22 декабря. Агентство вооружений МНО Польши объявило о подписании 19 декабря с турецкой ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A. S. контракта на поставку ВС Польши систем радиоэлектронной разведки и подавления, предназначенных для расширения возможностей РЭБ.

Стоимость закупки составляет 2 млрд. злотых. Поставки планируется завершить к 2035 году. Технические характеристики закупаемой системы являются секретной информацией.

Как заявил принявший участие в церемонии подписания министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, системы предназначены для борьбы с БЛА и обеспечат постановку помех, позволяющих нейтрализовать беспилотные угрозы. Это прелюдия к крупному контракту на поставку систем защиты от БЛА в рамках программы SAN. В настоящее время МНО Польши находится на заключительном этапе переговоров с консорциумом, выбранным Агентством вооружений в качестве партнера.

Одновременно были заключены еще два контракта. Так, со шведской компанией Saab подписано соглашение стоимостью около 130 млн. евро на приобретения системы радиоэлектронной разведки Sirius для обнаружения и идентификации источников радиолокационного излучения (РЛС из состава систем ПВО и установленных на авиатехнике). Система будет функционировать на нескольких уровнях – от тактического до оперативного. Поставка запланирована на 2030 год.

В рамках третьего контракта польская компания Autocomp Management Sp. z o.o. поставит 6 комплектов тренажеров танка "Леопард 2PLM1". Стоимость заказа составляет около 100 млн. злотых.