Путин рассказал о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с терроризмом

Путин назвал борьбу с терроризмом важным направлением сотрудничества в СНГ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 22 дек - РИА Новости. Борьба с терроризмом и экстремизмом остается важным направлением сотрудничества стран СНГ, заявил президент России Владимир Путин.

"Важным направлением взаимодействия государств Содружества была и остается борьба с терроризмом и экстремизмом, оргпреступностью, незаконным оборотом наркотиков, коррупцией. В этих целях налажены плотные оперативные контакты по линии силовых структур и компетентных органов. Реализуется программа действий на антитеррористическом направлении до 2028 года и план охраны внешних границ стран СНГ до 2030 года", - сказал Путин в ходе неформального саммита СНГ.