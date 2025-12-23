Предала ли Мелони Киев: почему Италия затормозила оказание помощи Украине

Вера Щербакова — о причинах действий итальянского премьера

Рим в 2025 году сократил на 15% ассигнования на военную поддержку Украины по сравнению с 2022–2024 годами, гласят данные Института мировой экономики в Киле (IfW). И это при том, что итальянский вклад и так был на довольно низком уровне. А тут еще и новое голосование о продлении помощи в 2026 году отложено. Financial Times (FT)и вовсе назвала итальянского премьер-министра Джорджу Мелони "убийцей" плана по изъятию активов РФ.

Все это подтолкнуло (позиционирующие себя как авторитетные) СМИ утверждать, что Рим изменил позиции по Украине. Так ли это?

В ущерб гражданам и с упреками Киева

С самого начала специальной военной операции Мелони, находясь еще в оппозиции, поддержала общую для Европы линию на солидарность с Украиной. Придя к власти к концу 2022 года, она приняла крайне жесткую риторику в отношении РФ и пока все же не отошла от нее ни на дюйм.

Украинский вопрос был единственной "лазейкой" для того, чтобы заслужить доверие тогдашнего хозяина Белого дома Джо Байдена. Рим давно утратил минимальную способность к самостоятельному маневрированию. Кроме того, Мелони, на которую косо посматривали и в ЕС, нужно было заручиться поддержкой Брюсселя, откуда поступают немалые средства — €209 млрд — по программе восстановления экономик после пандемии COVID-19. Рим дисциплинированно, без намека на возражения голосовал за все 19 пакетов антироссийских санкций в ущерб собственным компаниям — около 300 продолжают работать в РФ. Италия беспрекословно отказалась от российского газа, за счет которого закрывалась почти половина потребности в этом энергоносителе, в том числе и для производства электроэнергии. Рим отрапортовал: "Замещение реализовано", и неважно, что потребителям приходится платить теперь втрое больше.

Тем не менее в отношении экспроприации российских активов итальянское руководство всегда проявляло осторожность. Об этом премьер заявила и в национальном парламенте накануне последнего саммита ЕС, который обещал быть судьбоносным, но провалился. В целом же она придерживается прагматичной позиции по украинскому урегулированию, заверил меня недавно довольно надежный источник в партии Мелони "Братья Италии". Премьер не разделяет многих подходов европейских коллег, но стремится сохранять единство между США и Европой. "Она выступает с поддержкой американского плана [по украинскому урегулированию], о чем неоднократно говорила, и подчеркивает, что европейцы не должны работать над альтернативой", — сказал мой собеседник. Среди прочего источник отметил, что Италия никогда не входила в "коалицию желающих" по-настоящему, с самого начала заявляя о неприемлемости отправки своих войск на Украину.

В ходе последнего визита Владимира Зеленского в Рим в его делегации напомнили итальянской стороне об "отставании" в выполнении ряда обязательств, писала газета Corriere della Sera. Речь шла, в частности, по вопросу активов РФ, о неучастии в программе Prioritized Ukraine Requirements List (PURL) по закупке вооружений для Украины у США, а также о "нецелевом" использовании фондов европейской программы Security Action for Europe (SAFE), направленной на развитие оборонительных способностей стран — членов ЕС. Как напоминает издание, Италия запросила из SAFE €15 млрд и остается одной из четырех стран (по неофициальным данным, также это Словакия, Венгрия, Чехия), которые в отличие от других не собираются часть этих средств направлять на военную помощь Киеву.

Министр иностранных дел и вице-премьер Италии Антонио Таяни все же уже отметил, что военная помощь остается в повестке дня. И, хотя большее внимание уделяется гражданским нуждам, это не означает, что новые пакеты помощи не будут включать военное оборудование.

Италия также с большим интересом смотрит на будущее восстановление Украины, за счет которого надеется дать заработать своим компаниям.

"Агент Трампа"

Возвращаясь к нашумевшему саммиту Евросоюза. Примечательно, если верить той же FT, молчаливым союзником в подрыве проекта по экспроприации активов РФ, столь продвигаемого председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем, стал и президент Франции Эмманюэль Макрон. Politico и вовсе пишет, что ему принадлежала ключевая роль.

Получается, Париж вел "закулисную игру", пока Макрон и Мерц "под ручки" проводили встречи "коалиции желающих"? Зачастую, к слову, без Мелони. У нее вообще крайне сложные отношения с французским президентом — соперничество, которое часто выливается в обоюдное презрение. Мерц по консервативным политическим установкам ближе Мелони.

Но "главный человек" для итальянского премьера — президент США Дональд Трамп. Свои "особые" с ним отношения Мелони пытается конвертировать в политические дивиденды в Европе, завоевав большее влияние. В последние годы на фоне значительного внешнего долга и несоответствия экономическим параметрам внутри сообщества Рим практически потерял голос. Для пришедшей к власти на националистических лозунгам Мелони для внутреннего электората важно продемонстрировать, что к Италии возвращается политический вес. Не в первый раз идет она и против установившей в своей епархии диктат фон дер Ляйен (при определенной симпатии между двумя властными женщинами).

Надо сказать, что Мелони отнюдь не первая, кто критикует ЕС, будучи в руководстве страны. Еще Маттео Ренци (2014–2016) в своем первом выступлении в Европарламенте говорил о "зеркале", где отражается "старый, уставший Евросоюз", в который необходимо влить новую животворящую лимфу.

Мелони планомерно выступает против идеологических подходов "зеленого перехода", уже практически загубившего автомобильную промышленность. Сейчас ей еще проще "грести" против инициатив фон дер Ляйен, поскольку заканчивается финансирование по программе Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR, Национальный план восстановления и устойчивости Италии, часть общеевропейской программы NextGenerationEU, рассчитанная до 2026 года) — одним фактором зависимости меньше. В таких условиях итальянскому премьеру достаточно удобно "прикрываться" американской линией: с одной стороны, не вызываешь раздражение Трампа, с другой — скрываешь внутренние проблемы.

Внутренние причины

Правительство, выкраивающее на фоне маленького экономического роста один из самых низких за последнее время бюджет на следующий год, просто не располагает необходимыми ресурсами.

Опять же в угоду Трампу Мелони подписалась на увеличение до 5% ВВП военных расходов в рамках НАТО. А Рим едва достиг предыдущего порога в 2%, включив в "оборонные расходы" строительство мостов и дорог, прочие инфраструктурные и другие проекты и траты (вплоть до метеослужбы ВВС). С окончанием программы PNRR Рим лишается значительных дополнительных фондов.

При этом Мелони не может признать затруднения, поскольку постоянно ставит в заслугу своему правительству решение экономических вопросов после того, как предшественники оставили вместо казны "разбитое корыто". Это, по сути, обычная диалектика между правящими и оппозиционными силами.

Кроме того, Мелони необходимо поддерживать равновесие на внутреннем политическом фронте при очевидных расхождениях позиций по Украине с лидером входящей в правящую коалицию партии "Лига" Маттео Сальвини. Он занимает посты вице-премьера и министра инфраструктуры и транспорта. Неоднократно выступал против продолжения военной поддержки Киева. Хотя Сальвини открыто входит в оппозицию фон дер Ляйен, которую нещадно критикует — часто устами евродепутата "Лиги" генерала Роберто Ванначчи. В принципе, критикуют они всю "европейскую верхушку", включая Мерца и Макрона (особая мишень Сальвини при дружбе с Марин Ле Пен). Именно лидер "Лиги" в большей степени связан с "черной овцой" ЕС — венгерским премьером Виктором Орбаном, а не Мелони, хотя раньше ее и пытались уличить в "неуставной" для ЕС дружбе. Тут отмечу, что в отличие от венгерского лидера Мелони стала проявлять верность Трампу только с момента его возвращения в Белый дом.

Сальвини, сравнивающий (как и Орбан) Мерца, Макрона и главу дипслужбы Евросоюза Каю Каллас с Наполеоном и Гитлером, не покорившими Москву, тоже выступает не "от чистого сердца". Внутри правящей коалиции есть определенная конкуренция, и "Лига" пытается удержать голоса, которые значительно растеряла. В этом случае популист Сальвини использует общественное мнение, которое в Италии существенно отличается от нарратива ведущих СМИ о конфликте на Украине. Если Еврокомиссия, к слову, продолжит практику санкционирования граждан, чье мнение не совпадает с официальным (как это случилось с бывшими военными Франции и Швейцарии Ксавье Моро и Жаком Бо), то в черные списки можно записать сотни экспертов, исследователей, историков, журналистов, публицистов, да и обычных граждан.

Теория "зла"

Недавно один итальянский политик — президент и сооснователь итальянской партии "Суверенная и народная демократия" Франческо Тоскано — поделился со мной любопытным видением нынешнего ЕС. "Это сообщество не представляет более объединение народов, которые оказались заперты в той искусственной структуре. Она выгодна только банковской и финансовой олигархии, группе привилегированных, которые прикрываются европейской интеграцией, но в нее не верят даже они сами", — сказал он. В германском лидерстве в Евросоюзе он видит скрытые цели. "ЕС — это палка контроля американских глобалистов, которая попала в руки немцев. И сейчас сообщество используется ими для достижения того, что не удалось во времена Гитлера, и не случайно за предложением об экспроприации активов стоят Мерц и фон дер Ляйен. Они хотят вернуть влияние после поражения 1945 года", — продолжил Тоскано.

Политик не считает, что США являются "главным хищником", а европейцы стоят исключительно на службе заокеанских интересов. Европейцы — "подсвинки", по определению российского президента Владимира Путина, но не такие уж безропотные, а вполне себе беспринципные, и в определенном смысле они используют США. И в России начинает приходить понимание, что главные враги не в Вашингтоне, а в Берлине и Лондоне. В Европе возвращается опасность нацифашизма, говорит политик. "Европа сегодня в центре мировой дестабилизации, но, если раньше европейские элиты действовали под прикрытием, сейчас с администрацией президента [США] Дональда Трампа, они показывают свое настоящее лицо", — заключил он.

В заключение подытожу: ничего кардинально не изменилось в подходе Италии к Украине. Мелони лишь вынужденно в условиях полной зависимости Рима от США приспосабливается к нынешним условиям (все, как и раньше) при полном отсутствии финансовых ресурсов. В рамках общих гарантий стран ЕС, что предполагал "репарационный кредит" Украине за счет активов РФ, от Рима потребовалось покрытие не менее €20 млрд. Плюс к этому €15 млрд итальянских активов, которые могли бы быть конфискованы в качестве ответной меры. У Рима попросту нет денег.

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора. Использование материала допускается при условии соблюдения правил цитирования сайта tass.ru