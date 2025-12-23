Войти
В Испании оценили российские «танки-одуванчики»

455
0
0
Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости
Архивное фото. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости.

20 Minutos: Защита «одуванчик» прикроет российские танки от дронов

Пассивная защита типа «одуванчик», которую начали получать российские танки, способна прикрыть бронетехнику от ударов дронами-камикадзе. Эффективность конструкции оценило испанское издание 20 Minutos.

«Новая разработка будет оберегать танки и другую дорогостоящую бронетехнику за счет стержней, которые фиксируются на корпусе. Предполагается, что они частично изготовлены из гибкого материала, который легко собрать в разветвленную конструкцию, повторяющую контуры брони», — говорится в материале.

Автор подчеркнул, что защита типа «одуванчик» может стать более эффективной альтернативой знаменитым «мангалам» из тяжелых решеток и сплошных стальных экранов.

Ранее в декабре стало известно, что российскую бронетехнику начали оснащать антидроновой защитой «одуванчик». На машинах крепят модульные разветвленные конструкции из стеклопластика, напоминающие цветок. Такие изделия легче металлических экранов, а при перемещении среди деревьев они не повреждаются благодаря гибкости.

Страны
Испания
