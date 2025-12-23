В Словакии планируется возобновить производство БМП-1

ЦАМТО, 22 декабря. Словацкая STV GROUP 16 декабря объявила о расширении производственных мощностей в области бронетехники.

Входящая в ее состав компания STV Machinery подписала контракт на серийное производство бронированных корпусов для боевых машин пехоты БМП-1. Работы будут выполнены в течение 2026-2027 гг.

Как заявил главный исполнительный директор STV Machinery Марио Чудай, начало серийного производства корпусов боевых машин является важной вехой для компании. STV Machinery вновь может производить в Дубнице-над-Вагом тяжелую боевую технику от первой детали до конечного продукта.

Разработка нового корпуса БМП-1 началась год назад по заказу дочерней компании Policske strojirny, a.s. Компания STV Machinery, в свою очередь, использовала в работах производственные и технологические ноу-хау, в т.ч., полученные при производстве башен самоходных гаубиц "Зузана".

Разработка корпуса БМП-1 реализована на базе конструкции BVP-1, которую компания модифицировала в соответствии с современными требованиями. Перечень работ включал полную оцифровку проектной документации, выбор новых материалов, а также разработку новой производственной документации и сварочного оборудования. По сравнению с оригинальной БМП-1, новые корпуса будут изготовлены из современных бронелистов, используемых при производстве западных бронированных машин. Кроме того, изменена конфигурация люков.

Как заявлено, изготовленный опытный образец уже прошел испытания и оправдал все ожидания. Завершение работ над прототипом позволило заключить контракт со стратегическим зарубежным заказчиком и открыло путь к серийному производству машины. Предприятие планирует выпускать до 100 бронемашин в год.

Серийное производство также стало возможным благодаря значительным инвестициям в роботизированную сварочную установку австрийской компании IGM Robotersysteme. Ввод ее в эксплуатацию запланирован на март 2026 год. Установка, позволит сваривать большие конструкции с высокой точностью, скоростью и повторяемостью. Компания также приобрела современные станки лазерной резки материалов и листогибочные прессы с ЧПУ.