Дроны ВСУ перехватят российскими «Веревками»

Кадр: Министерство обороны РФ
Кадр: Министерство обороны РФ.

Минобороны России рассказало о нейтрализации дронов ВСУ «Веревкой»

Российские бойцы используют устройство «Веревка» для нейтрализации коптеров противника в зоне специальной военной операции (СВО). Об этом рассказало Министерство обороны России.



Ведомство показало ролик, демонстрирующий применение специального устройства. Подвешенную к российскому беспилотнику веревку с прикрепленными грузами развернули над квадрокоптером противника. После этого дрон ВСУ зацепился за веревку винтами и начал снижение.

Подобное изделие позволяет перехватывать разведывательные квадрокоптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики противника.

В ноябре компания «Орда-Пилот» сообщила, что российский сеткомет «Охотник 4Х» оказался грозой тяжелых гексакоптеров ВСУ типа «Баба-яга». Аппарат несет четыре сетки, которые позволяют поразить несколько целей за один вылет.

В октябре 2024 года появился ролик, демонстрирующий перехват квадрокоптера противника сетью, сброшенной с беспилотника.

