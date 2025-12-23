В Румынии начинает работу крупный хаб по переброске вооружений на Украину

Источник изображения: topwar.ru

Главным центром координации поставок странами Запада оружия, боеприпасов и военной техники для ВСУ является польская база в Жешуве. Теперь в Румынии начинает работу еще один крупный хаб по переброске вооружений на Украину.

Об этом сообщает портал DefenseRomania, ссылаясь на замглавы Командования НАТО по содействию безопасности и обучения Украины (NSATU) генерала Майка Келлера.

Он заявил, что объект начнет функционировать уже в январе следующего года. По словам натовского военного, этот логистический пункт станет не просто дополнительным каналом поставок, но и послужит укреплению всего восточного фланга Североатлантического альянса.

Открытие нового хаба позволит удвоить транзитные возможности военных поставок НАТО для украинской армии. При этом, отметил высокопоставленный представитель альянса, непрерывность потоков обеспечивается программой PURL, согласно которой американское вооружение, оплаченное европейскими союзниками, бесперебойно поставляется подразделениям ВСУ. По крайней мере, на это можно рассчитывать, пока пост президента США занимает Дональд Трамп.

Генерал заявил, что даже до открытия румынского хаба структура, которую он представляет, отправила на Украину в течение 2025 года примерно 220 тысяч тонн военных грузов.

Келлер назвал принятое решение «стратегическим». Теперь польский и румынский центры будут работать в паре. В основном поставки через Румынию будут направлены на обеспечение потребностей украинских группировок на южном направлении и на Донбассе.