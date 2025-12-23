Сербия и Словакия договорились о сотрудничестве в оборонной промышленности

ЦАМТО, 22 декабря. Сербия и Словакия договорились о развитии сотрудничества в оборонной промышленности, заявил сербский президент Александр Вучич.

Как передает "РИА Новости", в воскресенье в Сербию прибыл с рабочим визитом президент Словакии Петер Пеллегрини. Глава сербского государства торжественно встретил его перед правительственным комплексом "Палата Сербия", после чего состоялись переговоры двух делегаций во главе с президентами.

"Мы договорились о том, как продолжить военно-техническое сотрудничество и сотрудничество наших ОПК. Словакия очень сильна в этом вопросе, и Сербия не слаба… Уверен, что у нас есть хорошие результаты в этой области, мы договорились о путях и методах сотрудничества", – заявил А.Вучич на совместной пресс-конференции.

Как напоминает агентство, министры обороны Сербии Братислав Гашич и Словакии Роберт Калиняк на встрече в ноябре в Белграде выступили за расширение военного сотрудничества, особенно в сфере оборонной промышленности.

Сотрудничество министерств обороны Сербии и Словакии в последнее время активизировалось. Представители руководства военных ведомств двух стран провели 12 ноября консультации в Белграде, обсуждалась двустороннее взаимодействие, ситуация в регионе и возможность участия словацкий военных в миссии НАТО KFOR в Косово и Метохии.

В середине октября глава МО Сербии и его словацкий коллега осмотрели оборонное предприятие "14 октобар (октября)" в сербском городе Крушевац. Как сообщил тогда Б.Гашич, ожидается, что через год производство будет модернизировано для того, чтобы производить продукцию в сотрудничестве с оружейным концерном Czechoslovak Group, отмечает агентство.