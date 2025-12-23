Экс-глава МИД Чехии: страны-доноры выделили на боеприпасы ВСУ 4,8 млрд. долл.

ЦАМТО, 22 декабря. Страны-доноры, финансировавшие реализацию чешской инициативы по закупке в третьих странах боеприпасов и передачу их на Украину, выделили на это около 100 млрд. крон (около 4,8 млрд. долл.).

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил в воскресенье, выступая по телеканалу CNN Prima NEWS, экс-глава чешского МИД Ян Липавский.

"Западные государства, финансировавшие проект инициативы по боеприпасам для Украины, идея которого была выдвинута Чехией, внесли в общей сложности около 100 млрд. крон, при этом сама Чехия внесла от двух до трех млрд. крон (от 96 до 145 млн. долл.)", – сказал Я.Липавский, который возглавлял чешское дипведомство до 15 декабря этого года.

Ранее лидер выигравшего в октябре парламентские выборы в Чехии движения ANO ("Акция недовольных граждан") Андрей Бабиш, которого президент республики Петр Павел назначил 9 декабря новым премьером, заявил после выборов о непрозрачности инициативы по боеприпасам и необходимости ее пересмотреть.

В свою очередь, спикер палаты депутатов парламента Чехии и лидер движения SPD ("Свобода и прямая демократия") Томио Окамура сообщил о том, что деньги чешских граждан не будут тратить на закупку оружия и боеприпасов для Украины и поддержку продолжения конфликта.

Как напоминает агентство, весной 2024 года руководители Чехии выступили с инициативой сбора в третьих странах крупнокалиберных артснарядов с последующей их поставкой на Украину при финансовом обеспечении данного процесса рядом западных стран. В 2024 году, таким образом, ВСУ получили 1,5 млн. артснарядов, в 2025 году – на 300 тыс. снарядов больше. В реализации данной акции Чехия сотрудничала, в основном, с Нидерландами и Данией.