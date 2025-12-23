В "Ростехе" рассказали об испытаниях Су-57 с новым двигателем

"Ростех": новый двигатель для Су-57 во время первого полета отработал штатно

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Новый двигатель "Изделие 177" для истребителя пятого поколения Су-57 штатно и надежно отработал в ходе первого полета, сообщил генконструктор - директор ОКБ имени А. Люльки, филиала ПАО "ОДК-УМПО" Объединенной двигателестроительной корпорации Евгений Марчуков.

"Ростех" в понедельник сообщил, что истребитель совершил первый полет с перспективным двигателем пятого поколения "Изделие 177".

"Первый испытательный полет ознаменовал начало совместной работы с коллегами из ОАК по летным испытаниям Су-57 с новейшим двигателем. В ходе полета новый двигатель отработал штатно и показал надежную работу в составе самолета Су-57", - приводит слова Марчукова пресс-служба "Ростеха".

Марчуков назвал "Изделие 177" передовой разработкой. По его словам, двигатель имеет значительно улучшенные технические характеристики по сравнению с силовыми установками прошлого поколения. Двигатель позволили создать новейшие технологии, материалы и инновационные конструкторские решения.

Перспективный двигатель "Изделие 177" создан ОДК для применения в авиационных комплексах пятого поколения. В новейшем двигателе тяга на форсаже составляет 16 тысяч килограмм-сил. Также новый двигатель имеет сниженный расход топлива на всех режимах и увеличенные ресурсные показатели.