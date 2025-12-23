ВМС Греции получили головной фрегат FDI HN

ЦАМТО, 22 декабря. Французская Naval Group сообщила о состоявшейся 18 декабря на верфи в Лорьяне церемонии передачи ВМС Греции головного многоцелевого фрегата FDI HN (класс Belharra) – (F601) "Кимон".

В мероприятии приняли участие министр обороны Греции Никос Дендиас и министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен.

Поставка ВМС Греции первого фрегата состоялась через два месяца после передачи головного корабля FDI французскому флоту. ВМС Греции также заключили с Naval Group начальный контракт на техническое обслуживание фрегатов FDI HN. Работы будут выполняться Naval Group в тесном сотрудничестве с ее греческой дочерней компанией Naval Group Hellas и другими греческими партнерами.

Как сообщал ЦАМТО, Министерство обороны Греции заключило с Naval Group контракт на поставку трех фрегатов FDI HN 24 марта 2022 года. Одобренная стоимость покупки составляет 3 млрд. евро (3,4 млрд. долл.). Соглашение содержало опционы на поставку четвертого фрегата и начальную поддержку кораблей в процессе эксплуатации.

Как планируется, поставка первых трех кораблей будет выполнена в течение 2025-2026 гг. Закладка киля головного корабля серии, (F-601) "Кимон", состоялась в октябре 2022 года, спуск на воду – в октябре 2023 года.

Строительство второго фрегата серии, (F-602) "Неархос", началось в июле 2022 года. Спуск на воду состоялся в сентябре 2024 года.

Резка стали для строительства (F-603) "Формион" началась в июле 2023 года, закладка киля состоялась в апреле 2024 года, спуск на воду – в июне 2025 года.

В ноябре 2025 года МО Греции реализовало опцион на строительство четвертого фрегата серии. Ожидается, что корабль получит наименование F-600 "Фемистоклес" и будет передан заказчику до конца 2028 года. Соглашение также включает его техническое обслуживание.

Как предполагается, корабль будет выполнен в конфигурации Belharra Standard 2+, отличающейся расширенными возможностями. В частности, его планируется вооружить ракетами, находящимися в разработке в рамках европейского проекта создания ракетного вооружения дальнего действия ELSA (European Long-Range Strike Approach).

Кроме того, планируется выполнение в рамках этой же программы модернизации до уровня Standard 2+ первых трех фрегатов серии. Общая стоимость соглашения оценивается в 922 млн. евро, включая 800 млн. евро на постройку четвертого фрегата.