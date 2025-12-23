CH-YH1000 — перспективный транспортный беспилотник Китая.

Беспилотник CH-YH1000 был разработан в рамках развития стратегии «низковысотная экономика», данная стратегия предполагает использование низких высот для логистики и расширения бизнеса. Данная модель будет ориентирована на беспилотные грузоперевозки. В беспилотнике можно разместить 4 стандартных грузовых поддона. В октябре 2024 года состоялся дебют транспортного беспилотника CH-YH1000 на 15-ой китайской международной аэрокосмической выставке.

БПЛА CH-YH1000 на выставке

По состоянию на 24 января 2025 г. CH-YH1000 успешно прошел полный цикл проверок в аэропорту Чжанхэ (город Цзиньмэнь, провинция Хубэй). Максимальная взлетная масса составляет 2300 кг, полезная нагрузка – 1000 кг, практический потолок – 8000 м. Подходит для работы в отдаленных районах. Конструкция шасси предъявляет низкие требования к материалу взлетно-посадочной полосы: может совершать посадку на дороги второго класса, ровные грунтовые дороги, траву, снег и другие сложные типы поверхностей (включая взлет и посадку на воду). Беспилотник оснащен тройной резервной системой управления полетом, что обеспечивает безопасность даже если один из модулей выйдет из строя.

CH-YH1000 прошел необходимые проверки на пригодность к полетам и в скором времени будет использоваться в выявлении лесных пожаров, наблюдение за обстановкой в море и других областях «низковысотной экономики».

Области военного применения CH-YH1000

В военных целях CH-YH1000 будет применятся в системе «умное тыловое обеспечение». Китай стремится создать первую в мире сеть беспилотных перевозок, охватывающую три уровня: стратегический, оперативный и тактический.

БПЛА CH-YH1000 на ВПП

Беспилотник использует искусственный интеллект для оценки обстановки на поле боя в реальном времени для того, чтобы автоматически планировать оптимальные маршруты. Аппарат также способен взаимодействовать с другими БПЛА, одновременно может руководить групповым полетом до 50 дронов. Например, в высокогорных районах традиционные методы доставки грузов занимают несколько дней, а CH-YH1000 сможет доставить медицинские грузы всего за полтора часа, увеличивая тем самым эффективность обеспечения в три раза.

В будущем на поле боя технологии низкой заметности и системы защиты станут ключом к победе, подобно «невидимым транспортным средствам», которые выполняют задачи по транспортировке.

Ценность многоцелевой беспилотной платформы CH-YH1000 для военных целей заключается не только в вопросах транспортировки. Корпус беспилотника покрыт радиопоглощающими материалами и оборудован малошумной силовой установкой, что обеспечивает возможность скрытного проникновения и выполнения боевых задач.

Данная платформа оснащена точками подвеса, а нижний люк можно использовать не только для сброса грузов, но и для сброса управляемых бомб или роя беспилотников. Например, используя одноразовый контейнер CH-103, можно совершать сброс груза массой 200 кг с высоты 3000 м с отклонением менее чем в 100 м.

Группа ударных БПЛА CH-YH1000

БПЛА CH-YH1000 способен выполнять ударные задачи, выступая в роли бомбардировщика и нанося удары по целям, находящимся в глубине территоррии противника, также способен выполнять групповые налеты. Имеется люк длиной 2 м, в котором можно разместить боеприпасы.

На выставке демонстрировались два типа боеприпасов: первый – CS/BBM2, 100-килограммовая малая планирующая бомба со спутниковым наведением, сейчас имеет обозначение YL-V302. Данный боеприпас может использоваться не только беспилотниками, но и боевыми самолетами. Характеристики бомбы сопоставимы с американской SDB II.

Малая планирующая бомба CS/BBM2

Второй – это YL-V501 – 500-килограммовая планирующая управляемая бомба, также известна как DYW-003E. Оснащена лазерной, инфракрасной и спутниковой системой наведения. Данный боеприпас позволяет поражать подвижные и стационарные цели, укрепленные и незащищенные объекты.

Беспилотник CH-YH1000 оснащен средствами защиты, что обеспечивает стабильную бесперебойную связь. В случае взлома дрона или потери сигнала аппарат автоматически возвращается по заранее заданному маршруту, это повышает возможности выполнения задач и существенно снижает риск захвата БПЛА.

Другие варианты использования дрона

Кроме военного применения, транспортный беспилотник CH-YH1000 имеет большие перспективы развития в гражданской сфере, являясь разновидностью транспортного самолета. БПЛА способен совершать ночные полеты, используя низкие высоты, чтобы не пересечься с линиями гражданской авиации. Стоимость эксплуатации аппарата сопоставима с ценой наземных перевозок, что является преимуществом. Это способствует повышению эффективности товарооборота в отдаленных районах, возможна доставка свежих грузов с использованием морозильных камер.

Успешная разработка CH-YH1000 это прямой результат развития стратегии «низковысотной экономики». После того как в 2024 году впервые прозвучал этот термин, были приняты меры по поддержанию сферы производства беспилотников, Китай активно использует БПЛА в логистике, сельском хозяйстве, службах спасения. Емкости этих рынков оцениваются сотнями миллиардов юаней.

Грузовой отсек БПЛА CH-YH1000

Данный дрон может обеспечивать сообщение между городами и отдаленными районами, осуществляя дешевую и быструю перевозку. Это поможет реализовать программу «доступ в каждую деревню» в центральных и западных районах, программу «доступ на каждый остров». Жители отдаленных районов смогут получать товары из интернет-магазинов на следующий день и отправлять свои работы.

Кроме того, беспилотник может быть оснащен различными модулями, например, морозильная камера, противопожарная бомба, дождевой снаряд, сельскохозяйственные удобрения, дополнительные топливные баки, ретрансляторы мобильной связи, устройства для правоохранительных органов, аварийного картографирования и геомагнитных зондов. Это позволяет выполнять большой спектр задач в различных областях, что делает данный беспилотник универсальным средством в развитии стратегии «низковысотной экономики.

Несмотря на то, что CH-YH1000 обладает большими перспективами развития, существуют некоторые трудности. Появление большого числа беспилотников создаст сложность управления полетами, а ночные перелеты требуют большой точности навигационных систем. Кроме того, важно найти баланс между военным и гражданским использованием данного дрона, чтобы избежать утечки секретной информации.

Источник: по материалам китайских изданий

Максим Казанин