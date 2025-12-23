Войти
Главком Сухопутных войск провел расширенное заседание Военного совета

Андрей Мордвичев
Андрей Мордвичев.
Главком Сухопутных войск Мордвичев провел расширенное заседание Военного совета

МОСКВА, 22 дек - РИА Новости. Главнокомандующий Сухопутными войсками ВС России герой РФ генерал-полковник Андрей Мордвичев провел в Москве расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск, сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций министерства обороны Российской Федерации.

"Восемнадцатого декабря в Москве под руководством главнокомандующего Сухопутными войсками Героя Российской Федерации генерал-полковника Андрея Мордвичева состоялось расширенное заседание Военного совета Сухопутных войск. В мероприятии приняли участие руководящий состав Главного командования Сухопутных войск, начальники военных вузов и учебных центров Сухопутных войск, ветераны вида Вооруженных Сил Российской Федерации", - следует из сообщения департамента.

По словам министерства, основными темами заседания стали итоги деятельности сухопутных войск в 2025 году, итоги образовательной деятельности в военных образовательных организациях сухопутных войск в 2024-2025 учебном году с учетом внедрения опыта СВО и основные задачи на 2026 год.

Расширенное заседание завершилось награждением личного состава сухопутных войск государственными и ведомственными наградами за заслуги при исполнении воинского долга в ходе проведения СВО, кубками и вымпелами начальников лучших учебных заведений, командиров соединений и воинских частей сухопутных войск по итогам года, отметили в департаменте информации и массовых коммуникаций МО РФ.

"За усердие и высокие спортивные результаты, показанные при участии в соревнованиях, награду получила Михайловская военная артиллерийская академия. Кубок и грамоту вручили временно исполняющему обязанности начальника учебного заведения генерал-майору Олегу Киседобреву. По итогам образовательной деятельности в 2025 году лучшими признали две военные образовательные организации сухопутных войск. Среди военных академий выделили Военный учебно-научный центр Сухопутных войск "Общевойсковая академия Вооруженных Сил Российской Федерации". Среди военных училищ - Московское высшее общевойсковое командное училище. Их начальникам генерал-полковнику Геннадию Анашкину и генерал-майору Роману Бинюкову вручили переходящие кубок и вымпел", - подытожили в Минобороны России.

