Двигатель второй ступени японской ракеты H3 остановился раньше срока

Старт ракеты H3 с космодрома Танегасима, 7 марта 2023 года. Первая ступень и боковые твердотопливные ускорители отработали нормально, однако вторая ступень не смогла запустить двигатель, и полет пришлось прервать. Полезная нагрузка — спутник ALOS-3 — потеряна. Несмотря на неготовность H3, носитель буквально нарасхват, его запуски расписаны до 2029 года. Это еще одна причина, по которой миссию MMX лучше не откладывать: есть риск, что в 2026 году межпланетному аппарату просто не найдется места в плотном расписании новой ракеты.

Агентство аэрокосмических исследований Японии устанавливает причины произошедшего

ТОКИО, 22 декабря. /ТАСС/. Двигатель второй ступени японской ракеты-носителя H3, которая должна вывести на орбиту спутник "Митибики" (яп. "указывающий путь"), остановил работу раньше запланированного срока. Об этом в ходе трансляции объявили специалисты Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA).

Подчеркивается, что JAXA выясняет обстоятельства случившегося.

Ранее с космодрома Танэгасима на юго-западе Японии был осуществлен запуск ракеты H3 со спутником "Митибики", обеспечивающим работу системы глобального позиционирования Quasi-Zenith Satellite System (QZSS), которую называют японской GPS. Сам пуск прошел без проблем, первая ступень ракеты также отделилась благополучно. На данный момент неясно, сможет ли ракета вывести спутник на орбиту.

Изначально запуск этого очередного спутника серии "Митибики" планировалось осуществить в декабре прошлого года, но его пришлось отложить из-за обнаружения неисправности в бортовом оборудовании ракеты.

Запуск следующего и последнего спутника "Митибики" должен пройти в феврале 2026 года. Это доведет число находящихся на орбите спутников до семи, что позволит Японии стабильно эксплуатировать собственную систему позиционирования, не полагаясь на иностранные спутники.

Система QZSS предназначена для повышения точности определения местоположения смартфонов и других устройств, а также для передачи экстренных оповещений о землетрясениях и других стихийных бедствиях в районах с ограниченным радиосигналом. По данным японских СМИ, точность системы QZSS для гражданских пользователей позволяет добиться погрешности в определении местоположения объектов на поверхности Земли в несколько сантиметров, в то время как американская GPS - в несколько метров.