Бесславный конец: танки Т-84 ВСУ "сдохли", так и приняв участие в боях

Источник изображения: vestnik-rm.ru

Позорнейший факт в истории современного мирового танкостроения - распиаренные украинской пропагандой Т-84 "Оплот", по всей видимости, вышли из строя, так и не сделав ни одного выстрела в реальных боевых условиях. Всего в ВСУ числилось 5 штук.

Если раньше противник время от времени размещал в Сети картинки одного единственного танка такой модели, известного под собственным именем "Мурчик", то уже длительное время о "восемьдесят четвертых" - ни слуху, ни духу.

Размещение картинок и видео полностью прекратилось. Понятно почему: техника из-за большого количество проблем с системами управления огнем, тепловизорами, а также орудиями долгое время находилась на тыловом полигоне. Эксплуатировавшие их экипажи жаловались, что так и не смогли их хорошо освоить. К тому же отсутствовали запасные детали к двигателям 6ТД-2.

Есть мнение, что командование 3-й отдельной танковой бригады противника в момент переформирования этого соединения в 3-ю отдельную тяжелую механизированную бригаду постаралось избавиться от этого недееспособного балласта, оставив лишь Т-72 различных модификаций.

Так закончилась биография принятого четверть века назад танка, который выпустили в количестве всего 10 штук. Причем пять из них были отправлены в США для экспериментов. Из этой партии уцелел лишь один, остальные просто сожгли и расстреляли.

Оставшиеся долгое время пылились на хранении. В 2018 году их отправили на натовский "танковый биатлон", оказавшейся бесславным для украинской команды - танки там просто сломались, и ВСУ заняли последнее место. И уже тогда Т-84 стали называть самым провальным современным танком.

С началом СВО несколько Т-84 были направлены в упомянутое выше соединение, но из-за технического состояния их боялись отправлять на передовую, а держали на тыловом полигоне, где они и нашли свой закономерный конец.

Дмитрий Лемешко