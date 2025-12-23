Войти
Lenta.ru

В Бурятии нарастят выпуск беспилотных «Бургэдов»

415
0
0
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
Фото: Виталий Аньков / РИА Новости.

Гармаев: В Бурятии нарастят выпуск многофункциональных беспилотников «Бургэд»

Предприятия Бурятии наращивают выпуск многофункциональных FPV-дронов «Бургэд». Об этом сообщил министр промышленности, торговли и инвестиций республики Денис Гармаев, передает ТАСС.

«В Бурятии продолжают наращивать выпуск FPV-дронов "Бургэд". Он применяется для разведки, минирования и поражения вражеских объектов, доставки необходимых средств для нужд военнослужащих», — сообщил министр.

По его словам, беспилотники регулярно дорабатывают с учетом пожеланий бойцов. Кроме того, производитель выпускает наземные станции управления.

Ранее в декабре стало известно, что Вооруженные силы России в зоне СВО начали применять грузовой дрон «Сварог» 4T Lite V2.0 с тепловизором и цифровой системой связи. Аппарат на основе винтомоторной группы 10-дюймового FPV-дрона способен нести до трех килограммов полезной нагрузки.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:52
  • 12406
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 02:01
  • 1
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.