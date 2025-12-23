Китай может выйти на тотальное превосходство над США по производству бронестали

Источник изображения: topwar.ru

Обозначился существенный рост производства броневой стали в Китайской Народной Республике. Китайские источники сообщают о том, что темпы производства стали для бронированной техники в КНР выросли примерно на 30 процентов. И это является следствием решения технологической проблемы, которая преследовала профильное китайское производство долгие годы.

Основную роль в значительном увеличении темпов роста производства бронестали в КНР стали прямые инвестиции в отрасль, а также модернизация технологий.

Сообщается о том, что китайский поставщик стали для военной отрасли Inner Mongolia First Machinery Group, решил задачу по производству не только для танков и БМП, но и для кораблей военно-морских сил НОАК.

Пресса Гонконга решила сравнить происходящее в производстве броневой стали в Китае и США. Оказалось, что в Штатах темпы производства падают. Так, американский производитель спецстали для военных нужд Cleveland-Cliffs, который десятилетиями выступал в качестве ведущего предприятия по производству бронелистов и пластин, объявил о закрытии своего завода в городке Коншохокен (штат Пенсильвания).

Теперь, как считают эксперты, Китай может выйти на «тотальное превосходство» над США по производству броневой стали, что нанесёт удар и по экспортным возможностям США.

По предварительным данным, 1 тонна бронестали, произведённой в Китае, почти на четверть дешевле произведённой в США.