Войти
Военное обозрение

Китай может выйти на тотальное превосходство над США по производству бронестали

400
0
0

Источник изображения: topwar.ru

Обозначился существенный рост производства броневой стали в Китайской Народной Республике. Китайские источники сообщают о том, что темпы производства стали для бронированной техники в КНР выросли примерно на 30 процентов. И это является следствием решения технологической проблемы, которая преследовала профильное китайское производство долгие годы.

Основную роль в значительном увеличении темпов роста производства бронестали в КНР стали прямые инвестиции в отрасль, а также модернизация технологий.

Сообщается о том, что китайский поставщик стали для военной отрасли Inner Mongolia First Machinery Group, решил задачу по производству не только для танков и БМП, но и для кораблей военно-морских сил НОАК.

Пресса Гонконга решила сравнить происходящее в производстве броневой стали в Китае и США. Оказалось, что в Штатах темпы производства падают. Так, американский производитель спецстали для военных нужд Cleveland-Cliffs, который десятилетиями выступал в качестве ведущего предприятия по производству бронелистов и пластин, объявил о закрытии своего завода в городке Коншохокен (штат Пенсильвания).

Теперь, как считают эксперты, Китай может выйти на «тотальное превосходство» над США по производству броневой стали, что нанесёт удар и по экспортным возможностям США.

По предварительным данным, 1 тонна бронестали, произведённой в Китае, почти на четверть дешевле произведённой в США.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
США
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.12 11:52
  • 12406
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 23.12 02:01
  • 1
Комментарий к ""Новый фронт". Что начинается на северных границах России"
  • 23.12 01:39
  • 0
Комментарий к "Экс-консультант Трампа: тоннель между США и Россией построить реально"
  • 23.12 00:04
  • 2
В России разрабатывают энергонезависимую память на основе сегнетоэлектрического оксида гафния
  • 22.12 16:10
  • 1
Построен первый импортозамещённый самолёт Ту-214
  • 22.12 13:56
  • 2
Атомный рывок Пекина: Китай поставил рекорд мира по генерации электроэнергии
  • 22.12 03:29
  • 1
"Новый фронт". Что начинается на северных границах России
  • 22.12 00:20
  • 0
Комментарий к "Собран корпус первой подлодки типа "Вирджиния" в новейшей модификации"
  • 21.12 15:50
  • 2
Шойгу провел заседание научно-экспертного совета Совбеза
  • 21.12 13:37
  • 7
Трамп назвал "произведением искусства" бомбардировщики, наносившие удары по Ирану
  • 21.12 12:07
  • 5
Китай приступил к строительству четвертого авианосца
  • 21.12 08:35
  • 2765
Как насчёт юмористического раздела?
  • 21.12 07:47
  • 1
В Индонезии проведена презентация самолета Як-130
  • 20.12 23:39
  • 0
Комментарий к "Жизнь не будет прежней: 2026"
  • 20.12 22:15
  • 0
И еще о ПВО - по аналогии с флотом.